Magaly Medina ironizó sobre el discurso y look de Gisela Valcárcel en la CCL, donde la ‘Señito’ aconsejó a jóvenes “huir de las redes sociales”.

Durante la reciente emisión de su programa, Magaly Medina no dejó pasar la participación de Gisela Valcárcel en un evento de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). La popular conductora cuestionó el discurso de la exfigura de “El Gran Show”, quien buscó inspirar a jóvenes emprendedores con una charla sobre liderazgo.

Sin embargo, sus palabras generaron confusión entre los asistentes y provocaron la burla de Magaly, que calificó su mensaje como “difícil de entender”.

Magaly se burla del confuso discurso de Gisela Valcárcel

El momento que generó las críticas ocurrió cuando una asistente le consultó a Gisela Valcárcel: “¿Qué nos aconsejarías a nosotros, los jóvenes, que ahora tenemos la mentalidad de emprender?”. La respuesta de la conductora resultó tan confusa que provocó risas en el set de Magaly TV La Firme.

Durante su intervención, Gisela recomendó a los jóvenes alejarse de las redes sociales y desconfiar de lo que se publica en ellas, señalando que muchas veces se muestra una realidad falsa. Su explicación, llena de ejemplos poco claros, desató comentarios en redes y fue motivo de burla en el programa de Magaly Medina.

Desde su espacio televisivo, la periodista lanzó con tono sarcástico una de las frases más virales de la noche: “Le regalo una chela a quien la traduzca”. Además, criticó la falta de claridad en el discurso de la presentadora y cuestionó cómo logró mantener tanto tiempo la atención del público.

Finalmente, Medina también expresó que el consejo de “huir de las redes” resultaba contradictorio, considerando que la propia Gisela ha construido gran parte de su presencia mediática a través de ellas.

Magaly Medina se burla del look y peinado de Gisela Valcárcel

La periodista no se quedó ahí. Fiel a su estilo directo, aprovechó la ocasión para lanzar otra crítica, esta vez enfocada en la apariencia de Gisela Valcárcel durante el evento, afirmando que no mostró su habitual sofisticación.

“Hoy día creo que no tenía espejo en su casa. Miren el pantaloncito que se puso, ese atuendo de sastre realmente calamitoso. Está bien que se use oversize, pero no dos tallas más. Y ese pantalón que tiene pliegues, encima se le ve panzoncita, parece que ha estado comiendo bastante pizza, bastante chicharrón”, dijo entre risas.

Asimismo, bromeó sobre el peinado de la presentadora: “Ella que se jacta de tener peluquería, pero parece que salió de la ducha, se dejó orear el pelo al viento, se hizo un moño mal hecho y así se fue. ¿Qué le pasó? Si siempre se llena de elogios por su elegancia”, añadió.

Magaly también se comparó con la figura de América TV, destacando que ambas tienen públicos diferentes y estilos completamente opuestos, aunque sus seguidores suelen enfrentarlas.