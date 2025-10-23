Lesly Castillo , ex de Mauricio Diez Canseco, reveló que los gastos de la fiesta estuvieron a cargo de su esposo (Albert Mota). La pareja tiro la casa por la ventana por el cumpleaños de su hija.

Alejada de la televisión y enfocada en su vida familiar en Arequipa, Lesly Castillo vuelve a ser noticia por el fastuoso estilo de vida que lleva junto a su esposo, el empresario minero Albert Mota. La exmodelo celebró el cumpleaños número cuatro de su hija Chiara con una fiesta que, según el programa Magaly TV: La Firme, habría costado cerca de S/80.000.

La espectacular celebración de Chiara en Arequipa

El evento se realizó en los jardines de un exclusivo hotel arequipeño y tuvo todos los detalles de una celebración de lujo: decoración temática, carpas, inflables, show infantil, carritos de comida, bailarinas y una zona especial para hacer pulseras.

“La encargada de todo lo que puedes ver, soy yo, y los gastos lo paga mi esposo. Él siempre me engríe; yo solo digo: se va a hacer esto, esto, esto, etc.”, comentó Lesly Castillo a las cámaras del programa de Magaly Medina.

Los pequeños invitados disfrutaron de un buffet con parrillas, anticuchos y snacks. Al final, la piñata escondía sorpresas poco comunes: mochilas, tomatodos y cajitas musicales.

Lesly Castillo presume su nueva vida

Durante la entrevista, la exconductora de televisión destacó el giro que ha dado su vida desde que se casó con el empresario minero. “Yo ya no soy la Lesly de antes. Es como de verdad si he cambiado totalmente de vida. Le doy gracias a Dios que me ha tocado un buen esposo. No me es infiel, siempre está conmigo. Estoy superbendecida. Yo creo que los hombres, cuando te aman, lo demuestran”, declaró con orgullo.

Sobre su esposo, también reveló que prefiere mantenerse lejos de los reflectores. “Prefiere evitarlo. No le gusta, es todo lo contrario a mí. Así él me quiere, me acepta”, afirmó.

¿Quién es Albert Mota, el esposo minero de Lesly Castillo?

Lesly Castillo y Albert Mota contrajeron matrimonio en 2019 y desde entonces han formado una familia junto a sus dos hijas. Según el programa de Magaly Medina, el empresario habría invertido casi medio millón de soles en su boda, celebrada con gran despliegue.

Ambos se conocieron en 2006, cuando él se convirtió primero en su confidente y, años después, en su pareja. “Estoy muy enamorada, me cambiaron mi vida, mi hija y mi esposo”, comentó Lesly en una ocasión.