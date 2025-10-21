Wapa.pe
Natalia Salas conmueve al anunciar que el cáncer regresó y compartió cómo se encuentra su salud: "Metástasis. ¿Suena fuerte, no?"

    Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo tras verlo con Maju y acusarla de manipular los audios: “Saco grabación y quedas peor”
    Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo tras verlo con Maju y acusarla de manipular los audios: “Saco grabación y quedas peor”

    La noche se encendió nuevamente en el set de ‘Magaly TV La Firme’. Magaly Medina respondió con contundencia a Gustavo Salcedo y reveló un dato inesperado: posee una conversación grabada con el aún esposo de Maju Mantilla, advirtiendo que mostrarla lo dejaría muy mal parado. Esto ocurrió tras la aparición de Salcedo junto a Maju, intentando mostrar reconciliación, pese a los escándalos y audios filtrados. El empresario, por su parte, afirmó que los materiales difundidos habrían sido editados, acusando manipulación por parte del programa.

    Ante esas declaraciones, la conductora no se quedó callada. “Él tuvo una conversación conmigo y con mi productor, totalmente grabada en video. Si decido sacarla, quedas peor. Hemos decidido dejarla ahí porque creemos que tienen que resolver sus problemas”, señaló Magaly en vivo, dejando claro que cuenta con pruebas que podrían exponer aún más al empresario, pero que por respeto a la familia ha preferido no hacerlo público por ahora. La periodista explicó que la conversación se dio cuando Salcedo aún intentaba aclarar su situación con Maju Mantilla, y que fue completamente transparente. “No puede decir que los audios han sido editados…”, defendió Magaly.

    Magaly Medina opina al ver juntos a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

    La conductora expresó su sorpresa ante la actitud de Gustavo Salcedo, especialmente tras verlo nuevamente junto a Maju Mantilla, intentando aparentar una reconciliación frente a las cámaras. En ese marco, Magaly subrayó que él es el único responsable de las consecuencias que enfrenta.

    Que no me diga que no lo pensó o lo evaluó, porque tuvo mucho tiempo de hacerlo. El que mostró chats y fue de canal en canal, de pódcast en pódcast, fue él. Así que no puede echarle la culpa a los demás”, afirmó.

    Magaly recordó que Salcedo decidió exponer su versión en distintos medios y ahora intenta desviar la atención culpando a otros. “No puede culpar a los demás por sus decisiones. Él mismo permitió que su vida privada se convirtiera en tema público, y ahora que las consecuencias lo alcanzan, quiere negarlo todo”, agregó.

    Durante el programa, la periodista no solo negó las acusaciones del empresario, sino que cuestionó la aparente reconciliación con Maju Mantilla, insinuando que podría ser más una estrategia mediática que un reencuentro sincero. Insistió en que lo relevante es que Salcedo asuma su responsabilidad y deje de justificarse.

    No culpes a los demás. Asume tus actos. Lo que hiciste, lo hiciste tú. Nadie te obligó a ir a hablar a los medios ni a mostrar conversaciones privadas. Ahora te toca afrontar las consecuencias”, recalcó, visiblemente molesta.

    Con su estilo directo, Magaly dejó claro que no retrocederá ni se retractará. Reafirmó que su programa posee pruebas que respaldan todo lo mostrado, pero aclaró que no publicará la conversación grabada con Salcedo por respeto a Maju, quien vive un momento delicado tras la exposición mediática.

    “Si decido sacar esa conversación, él queda peor. Pero no lo haré porque creo que ya bastante daño se ha hecho. Solo espero que se haga cargo de sus actos y deje de mentir”, concluyó la periodista.

