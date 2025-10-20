Durante la emisión de ‘Amor y Fuego’ del lunes 20 de octubre, Gustavo Salcedo volvió a pedir disculpas públicas a Christian Rodríguez, a quien había agredido físicamente semanas atrás, y también a su aún esposa, Maju Mantilla. Sus declaraciones generaron sorpresa entre los televidentes; sin embargo, lo que más llamó la atención fue un video difundido por el portal ‘Instarándula’, donde ambos aparecen juntos en el Callao, acompañando a su hijo menor en un partido de fútbol.

Según las imágenes compartidas en Instagram, la pareja llegó en el mismo vehículo y permaneció dentro hasta que el pequeño inició su encuentro deportivo. Este hecho marcó la primera aparición pública de ambos tras el mediático escándalo de las presuntas infidelidades que involucraron a la exreina de belleza.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo reaparecen juntos

El clip filtrado por ‘Instarándula’ causó impacto entre los seguidores de la pareja. En el video se observa a Maju y Gustavo saludándose con naturalidad incluso con un beso en la mejilla y conversando de forma distendida mientras alentaban a su hijo. La cercanía entre ambos no pasó desapercibida. “Ah no, sí se acercaron”, comentó sorprendido el periodista Samuel Suárez, tras recibir el video en sus redes, coincidiendo con la voz de la persona que grabó el momento.

El perdón público de Gustavo Salcedo

Durante su entrevista en Amor y Fuego, Salcedo reconoció sus errores y expresó un mensaje de arrepentimiento hacia quienes involucró en sus declaraciones. “Reconozco mi error y asumo toda la responsabilidad”, afirmó con tono serio ante cámaras, refiriéndose a las acusaciones de infidelidad que lanzó semanas atrás contra su esposa y Christian Rodríguez, exproductor de Arriba Mi Gente.