Gustavo Salcedo habría amenazado a Maju Mantilla para conciliar: “Firmas o te pongo de patitas en la calle”

En la reciente edición de Magaly TV La Firme, se difundió un impactante audio que ha desatado controversia. En la grabación, Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, habría emitido una fuerte amenaza contra la ex Miss Mundo Perú.

Según el programa, el empresario habría intentado obligarla a firmar un acuerdo de conciliación bajo sus términos, advirtiéndole que, de no hacerlo, la expulsaría de su casa.

Gustavo Salcedo habría amenazado a Maju Mantilla para conciliar

El audio correspondería a una conversación ocurrida hace algunos meses, donde Gustavo se dirige directamente a Maju respecto al proceso de conciliación. La entrevista brindada a Magaly Medina fue el pasado 9 de septiembre, y el material se presentó en exclusiva durante la última edición del programa.

“La invito a conciliar el 12 de marzo, le enseño gran parte de las pruebas. Acá o firmas o te pongo de patitas en la calle por adulterio e infidelidad, mejor concilia”, se le escucha decir.

De acuerdo con el programa, Gustavo habría intentado presionar a Maju para que firmara los documentos bajo sus propias condiciones, dejándola prácticamente sin alternativas. El audio revela que el exatleta buscaba mantener el control absoluto de la situación, incluso sobre los bienes que compartían.

Gustavo Salcedo y su pedido de conciliación

Gustavo relató cómo culminó el proceso de conciliación con la madre de sus hijos, explicando los acuerdos a los que habrían llegado sobre los bienes y responsabilidades de cada uno.

“El final de la conciliación es que yo básicamente me quede en la casa, con los chicos y ella en otro sitio bajo regímenes de visita. Todas las inversiones, en el norte, etc., yo me las quedo”, afirmó sin titubear.

Asimismo, mencionó que Maju debía dejar el departamento el 10 de julio, algo que finalmente no ocurrió. Sus declaraciones evidencian su intención de quedarse tanto con la vivienda como con los hijos, mientras ella debía marcharse.