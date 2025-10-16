Tras revelar la ‘aventura’ que tuvo Alexandra Méndez con Christian Cueva , Pamela López asombra al encontrarse con la venezolana.

En marzo de este año, Pamela López encendió el sillón rojo de El valor de la verdad al revelar las múltiples infidelidades de Christian Cueva, entre ellas una presunta aventura con Alexandra Méndez, conocida como ‘La Chama’. Según López, el futbolista habría estado con la modelo venezolana en un departamento mientras aún estaba casado. En su momento, La Chama no se quedó callada y responsabilizó directamente a la esposa de ‘Aladino’ por seguir con un hombre que le faltó el respeto y luego culparla a ella.

Meses después, ambas dejaron a todos boquiabiertos al aparecer juntas públicamente.

Pamela López y ‘La Chama’ dejan atrás el pasado

Contra todo pronóstico, Pamela López demostró que no guarda rencores y sorprendió al mostrarse junto a una de las mujeres con las que vinculó a su esposo. Ambas decidieron trabajar juntas y formaron el grupo “Chicas Reggaetón”, con el que participarán en una serie de eventos previos al Reggaetón Lima Festival 2025, que se realizará el 31 de octubre en el Estadio Nacional.

Pese a los enfrentamientos del pasado, López fue la primera en expresar que ya dio vuelta la página:

“Yo siento que en su momento yo tenía una familia y pasó. Ella lo aclaró, yo di mi posición, pero hoy en día ya estamos en otra etapa”, declaró la animadora.

Además, enfatizó que su prioridad actual es su familia y su trabajo, sin importar las críticas.

“Trabajo por mi familia y por salir adelante. Ya no me importa lo que digan o piensen de mí. No estoy haciendo nada malo”, añadió.

Por su parte, La Chama se mostró conciliadora y reconoció la evolución personal de Pamela López:

“Sí, yo creo que las personas evolucionan. Ella evolucionó, salió de esa basura de persona, evolucionó, es una mujer que ahora brilla con sus propios medios, que entiende la vida de una manera distinta. En esos momentos tenía los ojos vendados y ahorita ya es una mujer que sabe lo que vale”, afirmó.

El pasado que las enfrentó

Durante su participación en El valor de la verdad, Pamela López reveló que La Chama aceptó asistir a un departamento con Christian Cueva, hecho que él mismo le confesó.

“Según lo que me contó el padre de mis hijos, él organizó una encerrona en la casa de un tío. Ella estaba invitada a esa reunión, bebieron y él estuvo pulséandola. Entonces, yo me pregunto: ‘¿Cómo tú aceptas ir al departamento de un hombre casado?’”, expresó López.

Ante ello, Alexandra Méndez sostuvo que en su momento conversó con Pamela y fue clara al señalar al verdadero responsable: