Madre entrega a su hijo a la policía tras enterarse de que hurtó un mototaxi en Casma: "Te quiero, pero no así"
En Casma, una madre tomó una difícil decisión al entregar a su hijo de 13 años a la policía, luego de enterarse de que participó en el robo de una mototaxi junto a sus amigos. Con profundo dolor, la mujer explicó que, pese al amor que siente por su primogénito, consideró necesario que asuma las consecuencias de sus actos. Su intención, según relató, fue darle una
Thalía Paz explicó que su decisión respondió a la urgencia de corregir a tiempo una conducta que, de no frenarse, podría llevar a su hijo por un camino “mucho más peligroso”. “Yo puedo amar a mi hijo, pero no voy a dejar que haga cosas malas, que no le hacen bien para él mismo”, expresó la madre.
Además, señaló que su familia se encuentra profundamente afectada, pues el menor siempre creció rodeado de cariño y amor, por lo que no logran comprender qué lo llevó a tomar la equivocada decisión de involucrarse en actos delictivos.
Policías llegaron con video que probaba el robo del mototaxi
Los agentes acudieron a su vivienda en el asentamiento humano Ramiro Prialé con un video de seguridad que evidenciaba el presunto robo. Al ver las imágenes, la madre no se opuso y decidió entregar a su hijo a las autoridades.
“Mi familia está afectada, pero hay que ponerle mano dura. Todo el tiempo no vamos a estar aguantándole sus malas obras, que quizá está aprendiendo en la calle, con los amigos o sabe Dios con quién. No voy a apañar robos”, comentó.
La madre afirmó que no encubriría a su hijo y sostuvo que necesita rehabilitación para apartarlo de malas influencias. Tras ser detenido, el menor indicó dónde estaba la mototaxi robada, que era desmantelada. La policía recuperó el vehículo y busca a los otros implicados.