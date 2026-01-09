El DNI electrónico es esencial para trámites en Perú en 2026. Reniec facilita su pago mediante billeteras digitales como Yape, evitando largas filas.

El DNI electrónico se ha convertido en un documento clave para realizar trámites presenciales y digitales en el Perú durante 2026. Para facilitar el proceso, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) permite efectuar el pago de la primera emisión a través de billeteras digitales como Yape. Esta alternativa evita filas y gestiones bancarias innecesarias. Conoce cómo realizar el pago desde tu celular y qué pasos seguir para completar el trámite.

Reniec 2026: cómo pagar tu DNI electrónico por primera vez usando Yape

Si optas por realizar el pago desde tu celular, sigue estos pasos desde la aplicación Yape:

Ingresa a la app Yape desde tu smartphone.

Dirígete al apartado de pago de servicios.

Ubica y selecciona a Reniec dentro del listado de entidades disponibles.

Elige la opción correspondiente a la primera emisión del DNI electrónico.

Completa la información solicitada, como el número de documento, si el sistema lo requiere.

Revisa cuidadosamente el monto antes de confirmar la transacción.

Guarda el comprobante digital, ya que será necesario para continuar con el trámite presencial.

¿Qué sigue después de realizar el pago?

Una vez efectuado el abono, deberás acudir a una oficina de Reniec o a un centro autorizado para finalizar el proceso. Es importante presentar el comprobante de pago, ya sea en formato digital o impreso.

En el lugar, el personal registrará tus datos biométricos, fotografía, huellas y firma, y, tras completar el procedimiento, se te informará la fecha y el punto de entrega de tu nuevo DNI electrónico.

¿Cuánto cuesta sacar el DNI electrónico por primera vez?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recuerda que el trámite inicial del DNI electrónico tiene una tarifa diferenciada según la edad del solicitante. Para ciudadanos mayores de 17 años, el costo es de S/ 30, mientras que los menores de edad deben abonar S/ 16.