Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

Cómo pagar tu DNI electrónico por primera vez con Yape: aprende cómo hacerlo

El DNI electrónico es esencial para trámites en Perú en 2026. Reniec facilita su pago mediante billeteras digitales como Yape, evitando largas filas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Cómo pagar tu DNI electrónico por primera vez con Yape: aprende cómo hacerlo
    Reniec 2026: cómo pagar tu DNI electrónico por primera vez usando Yape | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Cómo pagar tu DNI electrónico por primera vez con Yape: aprende cómo hacerlo

    El DNI electrónico se ha convertido en un documento clave para realizar trámites presenciales y digitales en el Perú durante 2026. Para facilitar el proceso, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) permite efectuar el pago de la primera emisión a través de billeteras digitales como Yape. Esta alternativa evita filas y gestiones bancarias innecesarias. Conoce cómo realizar el pago desde tu celular y qué pasos seguir para completar el trámite.

    wapa.pe

    VER MÁS: ES OFICIAL | Gremio confirma PARO DE TRANSPORTISTAS para el 15 de enero: TODAS las empresas se unirían

    Reniec 2026: cómo pagar tu DNI electrónico por primera vez usando Yape

    Si optas por realizar el pago desde tu celular, sigue estos pasos desde la aplicación Yape:

    • Ingresa a la app Yape desde tu smartphone.
    • Dirígete al apartado de pago de servicios.
    • Ubica y selecciona a Reniec dentro del listado de entidades disponibles.
    • Elige la opción correspondiente a la primera emisión del DNI electrónico.
    • Completa la información solicitada, como el número de documento, si el sistema lo requiere.
    • Revisa cuidadosamente el monto antes de confirmar la transacción.
    • Guarda el comprobante digital, ya que será necesario para continuar con el trámite presencial.

    ¿Qué sigue después de realizar el pago?

    Una vez efectuado el abono, deberás acudir a una oficina de Reniec o a un centro autorizado para finalizar el proceso. Es importante presentar el comprobante de pago, ya sea en formato digital o impreso.

    En el lugar, el personal registrará tus datos biométricos, fotografía, huellas y firma, y, tras completar el procedimiento, se te informará la fecha y el punto de entrega de tu nuevo DNI electrónico.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Reniec confirma DNI electrónico gratis en 2026: revisa si estás en la lista de beneficiarios

    ¿Cuánto cuesta sacar el DNI electrónico por primera vez?

    El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recuerda que el trámite inicial del DNI electrónico tiene una tarifa diferenciada según la edad del solicitante. Para ciudadanos mayores de 17 años, el costo es de S/ 30, mientras que los menores de edad deben abonar S/ 16.

    Este pago es obligatorio antes de acudir a una oficina para completar el procedimiento y puede realizarse de forma rápida a través de billeteras digitales como Yape, sin necesidad de ir a una entidad bancaria.

    SOBRE EL AUTOR:
    Cómo pagar tu DNI electrónico por primera vez con Yape: aprende cómo hacerlo
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Temblor en Perú hoy, viernes 9 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro

    David vs Goliat: Indecopi resolvió así la apelación de María Pía Copello frente a Starbucks

    Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

    ¿Tienes saldo disponible en tu AFP? Conoce quiénes pueden rectificar su solicitud y retirar su dinero acumulado

    ¿Necesitas actualizar tu Sisfoh? Conoce cómo cambiar tu clasificación económica en 2026

    Lo más vistos en Ocio

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026 para este grupo de beneficiados

    Retiro AFP 2026: Revelan fecha de la ÚLTIMA OPORTUNIDAD para presentar tu solicitud

    Matrícula 2026 en colegios públicos: cómo separar una vacante y no perderla en el intento

    ¿Te asustaste? Senamhi lanza alerta en celulares de usuarios en Perú: este fue el mensaje que apareció

    Sorteo de miembros de mesa Elecciones 2026: ONPE confirma fecha, quiénes participan y pago a recibir

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    FISIO VITAL

    Masaje relajante y/o descontracturante + piedras calientes, compresas, reflexología y más

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;