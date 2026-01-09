Cómo pagar tu DNI electrónico por primera vez con Yape: aprende cómo hacerloÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El DNI electrónico se ha convertido en un documento clave para realizar trámites presenciales y digitales en el Perú durante 2026. Para facilitar el proceso, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) permite efectuar el pago de la primera emisión a través de billeteras digitales como Yape. Esta alternativa evita filas y gestiones bancarias innecesarias. Conoce cómo realizar el pago desde tu celular y qué pasos seguir para completar el trámite.
Reniec 2026: cómo pagar tu DNI electrónico por primera vez usando Yape
Si optas por realizar el pago desde tu celular, sigue estos pasos desde la aplicación Yape:
- Ingresa a la app Yape desde tu smartphone.
- Dirígete al apartado de pago de servicios.
- Ubica y selecciona a Reniec dentro del listado de entidades disponibles.
- Elige la opción correspondiente a la primera emisión del DNI electrónico.
- Completa la información solicitada, como el número de documento, si el sistema lo requiere.
- Revisa cuidadosamente el monto antes de confirmar la transacción.
- Guarda el comprobante digital, ya que será necesario para continuar con el trámite presencial.
¿Qué sigue después de realizar el pago?
Una vez efectuado el abono, deberás acudir a una oficina de Reniec o a un centro autorizado para finalizar el proceso. Es importante presentar el comprobante de pago, ya sea en formato digital o impreso.
En el lugar, el personal registrará tus datos biométricos, fotografía, huellas y firma, y, tras completar el procedimiento, se te informará la fecha y el punto de entrega de tu nuevo DNI electrónico.
¿Cuánto cuesta sacar el DNI electrónico por primera vez?
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recuerda que el trámite inicial del DNI electrónico tiene una tarifa diferenciada según la edad del solicitante. Para ciudadanos mayores de 17 años, el costo es de S/ 30, mientras que los menores de edad deben abonar S/ 16.
Este pago es obligatorio antes de acudir a una oficina para completar el procedimiento y puede realizarse de forma rápida a través de billeteras digitales como Yape, sin necesidad de ir a una entidad bancaria.