DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes: conoce dónde y quiénes son los beneficiariosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Nueva campaña! Con el inicio de 2026, varias municipalidades del país están promoviendo acciones para facilitar el acceso a la identidad digital y a los servicios del Estado. En este contexto, la Municipalidad de Villa El Salvador lanzó una campaña de emisión gratuita del DNI electrónico (DNIe), con el objetivo de beneficiar a los vecinos y garantizar que más ciudadanos cue
LEER MÁS: Chamanes peruanos predicen la caída de Maduro, problemas de salud de Trump y quién podría ganar las elecciones en Perú 2026
Esta iniciativa adquiere especial importancia al inicio del año, época en la que muchas familias realizan trámites relacionados con educación, salud y programas sociales. Contar con el DNI electrónico actualizado es clave para acceder a estos servicios, por lo que la campaña municipal busca disminuir las barreras económicas y facilitar que más vecinos puedan gestionar su identidad digital.
Fecha de inicio de la campaña de DNI electrónico gratuito
La campaña para la emisión gratuita del DNI electrónico comenzará oficialmente el lunes 6 de enero de 2026. Desde esa fecha, la atención será continua de lunes a viernes, brindando a padres y jóvenes la posibilidad de organizar mejor sus tiempos para realizar el trámite.
TAMBIÉN LEER: Se revelan las primeras imagenes de Nicolás Maduro en las oficinas de la DEA en Nueva York: esposado, con gorro y sandalias
Horarios de atención
La Municipalidad de Villa El Salvador indicó que se habilitarán dos turnos diarios para atender a los vecinos:
- Turno mañana: 9:00 a.m. – 12:30 p.m.
- Turno tarde: 2:00 p.m. – 4:00 p.m.
Se recomienda llegar con anticipación y llevar toda la documentación necesaria, especialmente en el caso de menores de edad.
¿Dónde se realizará la campaña?
El trámite se realizará en un punto estratégico del distrito:
- Explanada Villa del Adulto Mayor
- Intersección de la avenida Central con la avenida Bolívar, Sector 3, grupo 8 – Villa El Salvador
Este lugar permitirá una atención ordenada y segura para todos los asistentes.
¿Quiénes podrán acceder al DNI electrónico gratuito?
- Niños, niñas y adolescentes: menores de 0 a 16 años podrán tramitar su DNI electrónico sin costo, ya sea por primera vez o para actualización.
- Jóvenes de 17 años: podrán cambiar su DNI amarillo al DNI azul, un paso clave para su identificación como ciudadanos próximos a la mayoría de edad.