RENIEC impulsa una nueva iniciativa para facilitar el DNI, que asegura identidad segura, agiliza servicios digitales y moderniza trámites.

DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes. | Composición Wapa

DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes. | Composición Wapa

¡Nueva campaña! Con el inicio de 2026, varias municipalidades del país están promoviendo acciones para facilitar el acceso a la identidad digital y a los servicios del Estado. En este contexto, la Municipalidad de Villa El Salvador lanzó una campaña de emisión gratuita del DNI electrónico (DNIe), con el objetivo de beneficiar a los vecinos y garantizar que más ciudadanos cue

Esta iniciativa adquiere especial importancia al inicio del año, época en la que muchas familias realizan trámites relacionados con educación, salud y programas sociales. Contar con el DNI electrónico actualizado es clave para acceder a estos servicios, por lo que la campaña municipal busca disminuir las barreras económicas y facilitar que más vecinos puedan gestionar su identidad digital.

DNI gratuito desde este 6 de enero durante todo el mes / FOTO: Municipalidad de Villa El Salvador

Fecha de inicio de la campaña de DNI electrónico gratuito

La campaña para la emisión gratuita del DNI electrónico comenzará oficialmente el lunes 6 de enero de 2026. Desde esa fecha, la atención será continua de lunes a viernes, brindando a padres y jóvenes la posibilidad de organizar mejor sus tiempos para realizar el trámite.

Horarios de atención

La Municipalidad de Villa El Salvador indicó que se habilitarán dos turnos diarios para atender a los vecinos:

Turno mañana: 9:00 a.m. – 12:30 p.m.

9:00 a.m. – 12:30 p.m. Turno tarde: 2:00 p.m. – 4:00 p.m.

Se recomienda llegar con anticipación y llevar toda la documentación necesaria, especialmente en el caso de menores de edad.

¿Dónde se realizará la campaña?

El trámite se realizará en un punto estratégico del distrito:

Explanada Villa del Adulto Mayor

Intersección de la avenida Central con la avenida Bolívar, Sector 3, grupo 8 – Villa El Salvador

Este lugar permitirá una atención ordenada y segura para todos los asistentes.

¿Quiénes podrán acceder al DNI electrónico gratuito?