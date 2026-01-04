Wapa.pe
DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

RENIEC impulsa una nueva iniciativa para facilitar el DNI, que asegura identidad segura, agiliza servicios digitales y moderniza trámites.

    DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios
    DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes. | Composición Wapa
    DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

    ¡Nueva campaña! Con el inicio de 2026, varias municipalidades del país están promoviendo acciones para facilitar el acceso a la identidad digital y a los servicios del Estado. En este contexto, la Municipalidad de Villa El Salvador lanzó una campaña de emisión gratuita del DNI electrónico (DNIe), con el objetivo de beneficiar a los vecinos y garantizar que más ciudadanos cue

    Esta iniciativa adquiere especial importancia al inicio del año, época en la que muchas familias realizan trámites relacionados con educación, salud y programas sociales. Contar con el DNI electrónico actualizado es clave para acceder a estos servicios, por lo que la campaña municipal busca disminuir las barreras económicas y facilitar que más vecinos puedan gestionar su identidad digital.

    DNI gratuito desde este 6 de enero durante todo el mes / FOTO: Municipalidad de Villa El Salvador
    DNI gratuito desde este 6 de enero durante todo el mes / FOTO: Municipalidad de Villa El Salvador

    Fecha de inicio de la campaña de DNI electrónico gratuito

    La campaña para la emisión gratuita del DNI electrónico comenzará oficialmente el lunes 6 de enero de 2026. Desde esa fecha, la atención será continua de lunes a viernes, brindando a padres y jóvenes la posibilidad de organizar mejor sus tiempos para realizar el trámite.

    Horarios de atención

    La Municipalidad de Villa El Salvador indicó que se habilitarán dos turnos diarios para atender a los vecinos:

    • Turno mañana: 9:00 a.m. – 12:30 p.m.
    • Turno tarde: 2:00 p.m. – 4:00 p.m.

    Se recomienda llegar con anticipación y llevar toda la documentación necesaria, especialmente en el caso de menores de edad.

    ¿Dónde se realizará la campaña?

    El trámite se realizará en un punto estratégico del distrito:

    • Explanada Villa del Adulto Mayor
    • Intersección de la avenida Central con la avenida Bolívar, Sector 3, grupo 8 – Villa El Salvador

    Este lugar permitirá una atención ordenada y segura para todos los asistentes.

    ¿Quiénes podrán acceder al DNI electrónico gratuito?

    • Niños, niñas y adolescentes: menores de 0 a 16 años podrán tramitar su DNI electrónico sin costo, ya sea por primera vez o para actualización.
    • Jóvenes de 17 años: podrán cambiar su DNI amarillo al DNI azul, un paso clave para su identificación como ciudadanos próximos a la mayoría de edad.
    DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios
