Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

Se revelan las primeras imagenes de Nicolás Maduro en las oficinas de la DEA en Nueva York: esposado, con gorro y sandalias

Nicolás Maduro llegó a Nueva York junto a Cilia Flores y ambos fueron trasladados, bajo resguardo, a las oficinas de la DEA. Mira los videos aquí.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Se revelan las primeras imagenes de Nicolás Maduro en las oficinas de la DEA en Nueva York: esposado, con gorro y sandalias
    Primeras imagenes de Nicolás Maduro en las oficinas de la DEA en Nueva York | Composición Wapa
    Se revelan las primeras imagenes de Nicolás Maduro en las oficinas de la DEA en Nueva York: esposado, con gorro y sandalias

    El dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa arribaron la noche del sábado a Nueva York bajo estricta custodia de autoridades estadounidenses. El operativo incluyó un traslado en avión militar, un posterior vuelo en helicóptero hacia Manhattan y su derivación a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

    wapa.pe

    LEER MÁS: Chamanes peruanos predicen la caída de Maduro, problemas de salud de Trump y quién podría ganar las elecciones en Perú 2026

    La cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca difundió un video que muestra el ingreso de Nicolás Maduro a un edificio de la DEA. En las imágenes se le observa con un abrigo negro con capucha, avanzando por un pasillo con alfombra azul identificada con el rótulo “DEA NYD”.

    Según informó la cadena CNN, Maduro fue procesado y se le tomaron las huellas dactilares en las oficinas de la DEA en Manhattan. Durante el registro audiovisual, el líder del régimen venezolano pronuncia la frase “Happy New Year (Feliz Año Nuevo)” dirigida a alguien fuera de cámara.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: José Jerí, presidente del Perú, anuncia facilidades para que venezolanos regresen a su país: "Venezuela inicia una nueva era"

    Maduro llegó a Nueva York a bordo de un helicóptero que aterrizó en un helipuerto ubicado a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan.

    Este traslado se realizó tras su arribo en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado. Posteriormente, será llevado a una instalación federal vinculada a la DEA y luego al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en Brooklyn.

    Enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas, en un proceso impulsado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. La acusación formal fue presentada en 2020 y este sábado se hizo pública una imputación sustitutiva ante un tribunal federal. Hasta ahora, el caso avanzaba sin la presencia del acusado en territorio estadounidense.

    SOBRE EL AUTOR:
    Se revelan las primeras imagenes de Nicolás Maduro en las oficinas de la DEA en Nueva York: esposado, con gorro y sandalias
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026: Ellos son los beneficiarios

    Academia IPD abre preinscripciones 2026: LINK OFICIAL para talleres deportivos de verano gratuitos

    Marina de Guerra inicia convocatoria al Servicio Militar Voluntario 2026: conoce los beneficios y cómo postular

    ¿Habrá un fuerte terremoto este 2026 en Perú? Vidente advierte sobre gran sismo que afectará Lima

    Vidente peruana que acertó con caída de Nicolás Maduro anuncia días duros para Venezuela: "Gente que llora a sus muertos"

    Lo más vistos en Ocio

    Bono por escolaridad para enero 2026: ¿Quiénes serán los beneficiarios de los S/400?

    Vuelve el Servicio Playero del Metropolitano en verano 2026: así cambiará el acceso a Agua Dulce

    Exigen retirar del mercado la marca del champú más comprado del mercado por riesgo de bacterias letales

    Fuerte SISMO de 6.5 sacude México: ¿Activan ALERTA DE TSUNAMI en Perú, hoy viernes 2 de enero?

    Expertos advierten sobre franja de silencio sísmico en Chimbote: ¿dónde está la otra zona crítica del Perú?

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;