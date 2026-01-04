Se revelan las primeras imagenes de Nicolás Maduro en las oficinas de la DEA en Nueva York: esposado, con gorro y sandaliasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa arribaron la noche del sábado a Nueva York bajo estricta custodia de autoridades estadounidenses. El operativo incluyó un traslado en avión militar, un posterior vuelo en helicóptero hacia Manhattan y su derivación a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).
La cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca difundió un video que muestra el ingreso de Nicolás Maduro a un edificio de la DEA. En las imágenes se le observa con un abrigo negro con capucha, avanzando por un pasillo con alfombra azul identificada con el rótulo “DEA NYD”.
Según informó la cadena CNN, Maduro fue procesado y se le tomaron las huellas dactilares en las oficinas de la DEA en Manhattan. Durante el registro audiovisual, el líder del régimen venezolano pronuncia la frase “Happy New Year (Feliz Año Nuevo)” dirigida a alguien fuera de cámara.
Maduro llegó a Nueva York a bordo de un helicóptero que aterrizó en un helipuerto ubicado a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan.
Este traslado se realizó tras su arribo en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado. Posteriormente, será llevado a una instalación federal vinculada a la DEA y luego al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en Brooklyn.
Enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas, en un proceso impulsado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. La acusación formal fue presentada en 2020 y este sábado se hizo pública una imputación sustitutiva ante un tribunal federal. Hasta ahora, el caso avanzaba sin la presencia del acusado en territorio estadounidense.