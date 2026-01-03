La PRIMERA IMAGEN OFICIAL de Nicolás Maduro CAPTURADO por Estados Unidos

Wapa.pe
A horas de su captura, el presidente Donald Trump publicó la primera fotografía oficial de Nicolás Maduro capturado.

    Nicolás Maduro fue capturado | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram
    El presidente Donald Trump compartió la primera imagen oficial de Nicolás Maduro tras su captura. En el canal N se anunció que el mandatario estadounidense publicó minutos antes de salir a su conferencia de prensa una fotografía del dictador venezolano, a quien se le ve esposado, con lentes que cubren sus ojos y sosteniendo una botella de agua.

    Trump califica como “impresionante” la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro

    Donald Trump se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y destacó el operativo como uno de los mayores logros militares de Estados Unidos. El mandatario calificó la acción como una intervención sin precedentes y aseguró que ninguna otra nación habría sido capaz de ejecutar una operación de esa magnitud en territorio venezolano.

    Según explicó, el arresto se produjo durante la noche y requirió la neutralización de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que, de acuerdo con sus declaraciones, no lograron responder ante la ofensiva estadounidense. Trump afirmó que las tropas locales tenían conocimiento de la intervención, pero fueron rápidamente reducidas, remarcando además que no se registraron bajas entre los soldados norteamericanos involucrados en la misión.

    En otro momento de su intervención, el presidente señaló que Estados Unidos asumirá el control del país sudamericano mientras se desarrolla un proceso de transición política. Trump indicó que su gobierno se encargará de dirigir Venezuela hasta que se establezca una etapa de cambio que considere adecuada.

    No obstante, el mandatario evitó precisar los mecanismos, plazos o condiciones bajo las cuales se llevaría a cabo dicha transición, dejando abiertas varias interrogantes sobre el futuro inmediato del país caribeño y el rol que desempeñará Estados Unidos en ese proceso.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

