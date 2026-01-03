Venezolanos en Lima celebran la captura de Nicolás Maduro , marcando un momento histórico para su país. Migrantes se congregaron en la Embajada de Venezuela.

La comunidad venezolana en Perú vivió una madrugada cargada de emoción tras conocerse noticias clave sobre la crisis política en su país. Decenas de migrantes se congregaron frente a la Embajada de Venezuela en Lima para seguir la captura de Nicolás Maduro en tiempo real. Banderas, abrazos y lágrimas marcaron un momento que muchos calificaron como histórico. El anuncio reavivó la esperanza de un posible retorno y reencuentro con sus familias.

Venezolanos celebran en Lima tras difundirse noticia sobre la caída del régimen chavista

La madrugada de este sábado estuvo marcada por escenas de emoción frente a la Embajada de Venezuela en Lima, donde un grupo numeroso de migrantes se congregó luego de conocerse la información sobre la captura de Nicolás Maduro y el fin de su gestión en el país caribeño. Entre banderas, abrazos y lágrimas, los asistentes expresaron la sensación de estar presenciando un momento histórico para su nación.

Uno de los venezolanos presentes contó que llevaba meses sin mostrar los colores de su país y que decidió hacerlo nuevamente al escuchar la noticia. “Saber que Maduro ya se fue del país, que lo capturaron, es algo como que una felicidad que ni para describir, ¿no?”, afirmó visiblemente conmovido.

La vigilia se extendió durante varias horas, con personas siguiendo cada actualización desde la madrugada. “Desde las dos de la mañana estoy despierto, siguiendo lo que pasa. Como yo, hay miles de venezolanos igual de atentos”, explicó otro migrante que reside en Perú desde 2018.

Para muchos, el anuncio reavivó la esperanza de un pronto reencuentro con sus seres queridos. “Yo ya tengo casi 8 años aquí en Perú. Tuve que salir en 2018 y, saber que puedo regresar a mi país, a ver a mi familia, estar con los míos, es algo que no se puede describir”, expresó.

El sentimiento fue compartido por otros asistentes que destacaron el impacto colectivo de la noticia. “Se acaba el sufrimiento para todos los venezolanos. Gracias a Dios, Venezuela es libre. No nos esperábamos con año nuevo libre”, señaló una de las personas presentes.

Trump anuncia operativo contra Venezuela y anticipa detalles en conferencia de prensa

Donald Trump volvió a colocarse en el centro del debate internacional tras difundir un mensaje sobre la crisis política en Venezuela. Este sábado, el mandatario estadounidense afirmó que se ejecutó una acción de gran escala que habría culminado con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, quienes, según indicó, fueron retirados del país.

De acuerdo con la versión difundida por Trump, la operación fue encabezada por Estados Unidos en coordinación con sus fuerzas del orden y se desarrolló fuera del territorio venezolano. Asimismo, adelantó que en las próximas horas se ampliará la información oficial mediante una conferencia de prensa programada en Mar-a-Lago.

"Los Estados Unidos han realizado con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU. Próximamente se darán más detalles. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a. m. en Mar-a-Lago", se lee en el comunicado.

En paralelo, fuentes gubernamentales citadas por la cadena CBS señalaron que Trump habría autorizado esta ofensiva días antes. Según esas versiones, altos mandos militares evaluaron inicialmente ejecutar la acción durante las festividades navideñas, pero optaron por priorizar operaciones en Nigeria dirigidas contra el Estado Islámico.