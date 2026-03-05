Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte este 4 de marzo: estos son los distritos afectados

Se revela desconcertante información de Adrián Villar sobre sus padres por la que recibió prisión preventiva

Adrián Villar está siendo trasladado este jueves 5 de marzo al penal en donde recibirá 9 meses de prisión preventiva.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Se revela desconcertante información de Adrián Villar sobre sus padres por la que recibió prisión preventiva
    Se revela DESCONCERTANTE información de Adrián Villlar sobre sus padres por la que recibió PRISIÓN PREVENTIVA | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Facebook
    Se revela desconcertante información de Adrián Villar sobre sus padres por la que recibió prisión preventiva

    A casi tres semanas del fallecimiento de Lizeth Marzano, se dispuso que Adrián Villar cumpla nueve meses de prisión preventiva por haberla atropellado y luego huir del lugar del accidente. Así lo determinó el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima la noche del 4 de marzo. La defensa del acusado anunció que apelará la decisión judicial al no compartir los fundamentos expuestos por el magistrado. En medio del caso, salió a la luz un dato relacionado con sus padres biológicos.

    El dato personal de Adrián Villar que influyó en la decisión del juez

    Adrián Villar permanecerá recluido por nueve meses tras ser imputado por homicidio culposo, además de omisión de auxilio y fuga del lugar del siniestro.

    De acuerdo con el juez, existen elementos sólidos que evidencian un posible riesgo de fuga y de interferencia en el proceso judicial, considerando que el hijo de Rubén Villar se retiró del lugar del accidente, acudió luego a la vivienda de Francesca Montenegro y, pese a las recomendaciones de personas cercanas, no se entregó de manera voluntaria.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Adrián Villar tiene IMPENSADA reacción al escuchar que enfrentará prisión preventiva por 9 meses tras atropellar a Lizeth Marzano

    Este escenario se agravó con un aspecto no conocido previamente sobre su información personal, el cual fue determinante para la decisión del magistrado respecto a sus padres biológicos, Rubén Villar y Marcela Chirinos, y su domicilio real. Según se expuso, la dirección consignada en su Documento Nacional de Identidad no coincide con el lugar donde actualmente residiría, lo que demostraría una falta de arraigo domiciliario.

    El juez indicó que la dirección registrada por Adrián Alonso Villar Chirinos en Miraflores no pertenece ni a él ni a sus familiares cercanos, sino que figura a nombre de una empresa inmobiliaria. Además, no se presentó documentación que acredite contrato de alquiler ni pagos de servicios asociados al investigado.

    Por su parte, la defensa de Villar sostuvo que esta situación se debe a que sus padres están separados y que el joven alternaría su tiempo entre ambos domicilios.

    "El juez ha dicho que no hay arraigo (...) Como sus padres biológicos son separados, por lo tanto, no tiene arraigo familiar. Lo cual no podemos coincidir porque, si fuera cierto, todos los hijos de padres separados no tendrían arraigo (...) Hay que comprender que Adrián es hijo de sus padres biológicos, quienes tienen relaciones independientes, separados, evidentemente debe vivir con uno de ellos. Lo cual, lo que es ilógico, que cuando existe esa condición no puede existir arraigo".

    Finalmente, un reportero señaló que el juez habría mencionado hasta cuatro posibles domicilios donde el investigado pasaría tiempo, lo que impediría establecer con claridad un lugar fijo de residencia para asegurar que no evada el proceso hasta que se emita una sentencia definitiva.

    SOBRE EL AUTOR:
    Se revela desconcertante información de Adrián Villar sobre sus padres por la que recibió prisión preventiva
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Adrián Villar: el dramático quiebre de sus padres al escuchar que pasará meses en prisión preventiva

    Los 4 minutos fatales: Adrián Villar confiesa la razón del atropello a Lizeth Marzano tras dejar a Francesca Montenegro

    Abogado de Adrián Villar expone más detalles del atropello a Lizeth Marzano: “Él sabe que se le va a imponer una pena"

    Adrián Villar tiene IMPENSADA reacción al escuchar que enfrentará prisión preventiva por 9 meses tras atropellar a Lizeth Marzano

    Papá de Francesca Montenegro se enfrenta a familia de Adrián Villar y envía contundente mensaje

    Lo más vistos en Ocio

    Así fue el traslado de Adrián Villar a la carceleta del Poder Judicial tras dictarse 9 meses de prisión preventiva en su contra

    Vidente Mossul hace macabro VATICINIO PARA LIMA por destructivo sismo: "Va a acontecer en este..."

    ALARMA MUNDIAL: La ciudad más poblada del mundo se hunde y pone en peligro a 42 millones de habitantes

    Madre de Lizeth Marzano sufrio crisis tras testimonio de la familia de Francesca Montenegro: “Nos están faltando el respeto”

    Estos distritos se quedarán sin agua por 13 horas ¿Está el tuyo?

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;