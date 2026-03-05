Wapa.pe
¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte este 4 de marzo: estos son los distritos afectados

Adrián Villar: el dramático quiebre de sus padres al escuchar que pasará meses en prisión preventiva

Tras la decisión del Poder Judicial de imponer nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, se conoció la angustiante reacción de sus padres, Marcela Chirinos y Rubén Villar, al recibir la noticia. ¿Cómo reaccionaron ante la medida?

    Papás de Adrián Villar reaccionan
    El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano, medida dictada la noche del miércoles 4 de marzo. La defensa del joven apeló la decisión y generó controversia al sostener que su patrocinado nunca tuvo la oportunidad de entregarse a la justicia.

    Tras conocerse el fallo, surgió la interrogante sobre cómo reaccionaron sus padres, Rubén Villar y Marcela Chirinos, quienes estuvieron vinculados a lo ocurrido después del atropello, cuando el joven permaneció oculto durante las primeras 48 horas.

    Adrián Villar recibió prisión preventiva

    El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundado el pedido de prisión preventiva por nueve meses contra Adrián Alonso Villar Chirinos. El joven es investigado por el presunto delito de homicidio culposo, así como por omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, en agravio de Lizeth Katherine Marzano Noguerra.

    De acuerdo con lo expuesto en audiencia, el riesgo de fuga y la posible obstaculización de la justicia fueron determinantes en la decisión judicial. Se evaluó el comportamiento de Villar tras el accidente: no auxiliar a la víctima, retirarse del lugar y no ponerse a disposición de las autoridades, pese a recibir sugerencias de su entorno. Esto se habría evidenciado en videos y conversaciones con Francesca Montenegro, su suegro y sus propios padres, Rubén Villar y Marcela Chirinos, donde quedarían claras sus escasas intenciones de asumir responsabilidad.

    Adrián Villar y padres reaccionan a sentencia

    Al conocerse la medida, Adrián mantuvo la misma postura que mostró en audiencias anteriores: semblante serio y sin gestos visibles. No obstante, la preocupación de sus padres fue evidente, tanto dentro como fuera de la sede policial.

    El abogado del joven fue quien dio detalles sobre el estado emocional de ambos tras la resolución judicial, señalando que se les permitió conversar con su hijo luego de la noticia.

    "Es un momento difícil, están tratando de hablar con él, por el momento mientras esté acá, están hablando con él", manifestó.

    Al retirarse del lugar, Rubén Villar y Marcela Chirinos evitaron brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, se observó a la madre visiblemente afectada dentro de su vehículo, optando por marcharse por separado.

    Cabe recordar que, según se reveló en los chats, Marcela habría sido la primera en sugerirle a su hijo que se entregue y no encubra los hechos. Posteriormente, habría seguido la postura de Rubén Villar, tras una llamada telefónica que sostuvo junto a Adrián.

    "Adrián, tengo la cabeza un poco confusa, pero lo único que quiero que sepas es que estaré contigo en esto…solo hay que afrontarlo con la verdad y valentía. Te amo siempre, estoy contigo y hay que ser fuertes. Piensa cómo lo afrontamos en lugar de tratar de encubrir cosas, yo esta´re acompañándote en todo", se lee en uno de los mensajes difundidos.

    Asimismo, fue ella quien compartió un video en el que su hijo ofrecía disculpas públicas dos semanas después de los hechos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

