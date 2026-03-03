Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Los 4 minutos fatales: Adrián Villar confiesa por qué ATROPELLÓ a Lizeth Marzano tras dejar a Francesca Montenegro

Revelan que madre de Adrián denunció a su expareja, Rubén Villar, por chocar su auto y huir: “Por nueva pareja”

Un parte policial de 2011, difundido en ‘Amor y Fuego’, revela que Marcela Chirinos denunció a Rubén Villar por dañar su auto y huir del lugar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Revelan que madre de Adrián denunció a su expareja, Rubén Villar, por chocar su auto y huir: “Por nueva pareja”
    Madre de Adrián Villar y la vez que denunció a Rubén Villar por chocar su auto y darse a la fuga. | Composición Wapa
    Revelan que madre de Adrián denunció a su expareja, Rubén Villar, por chocar su auto y huir: “Por nueva pareja”

    El caso que involucra a Adrián Villar, investigado por el atropello mortal de la deportista Lizeth Marzano, suma un nuevo capítulo. En medio de la expectativa por las decisiones judiciales, salió a la luz un episodio del pasado que involucra a sus padres. En el programa ‘Amor y Fuego’ se difundió un parte policial de 2011 donde Marcela Chirinos denunció a Rubén Villar por daños a su auto y fuga.

    wapa.pe

    LEE MÁS: DRAMÁTICO GIRO | Abogado de Adrián Villar sacude el caso al afirmar que su defendido merece "sentencia condenatoria"

    Exponen que la madre de Adrián denunció a su expareja, Rubén Villar, por chocar su auto y darse a la fuga

    Según el reporte policial, el incidente se habría producido en medio de una discusión. Marcela Chirinos declaró que Rubén Villar impactó su automóvil color guinda, provocando abolladuras en el guardafango izquierdo y daños en una de las llantas.

    El parte también consigna que, tras embestir el vehículo en el que ella se encontraba, el hombre se retiró del lugar sin asumir responsabilidad. Esta situación llevó a la denunciante a acudir a la comisaría para formalizar la acusación.

    “Fue agredida por Rubén Villar, quien habría impactado su automóvil —un vehículo de color guinda— provocando abolladuras en el guardafango del lado izquierdo y daños en una de las llantas”, se señala en el documento policial difundido durante el programa televisivo.

    El informe policial incluyó un aspecto que generó comentarios en el programa. De acuerdo con la declaración de Marcela Chirinos, el episodio estaría vinculado a su situación sentimental de entonces. En el documento se precisa que ella señaló mantener una nueva relación, hecho que —según su versión— habría desencadenado la reacción de su expareja y originado el conflicto.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Sale a la luz último mensaje de Lizeth Marzano antes de ser atropellada

    Antiguo parte policial vuelve al foco por caso Villar

    Luego del impacto, y de acuerdo con el parte policial difundido en televisión, el conductor del auto plateado se retiró del lugar, hecho que quedó consignado en la denuncia presentada entonces.

    Aunque el documento tiene más de diez años, ha vuelto a tomar relevancia por el contexto actual que rodea a la familia. Su difusión ocurre mientras Adrián Villar continúa en el centro de la polémica por la investigación relacionada con la muerte de la deportista Lizeth Marzano, caso que ha generado conmoción y amplio debate público.

    La investigación ha motivado intensa cobertura mediática y cuestionamientos sobre eventuales responsabilidades legales. En ese escenario, el antiguo parte policial también ha puesto nuevamente en atención a los padres del joven, mencionados en diversos reportes vinculados al caso.

    SOBRE EL AUTOR:
    Revelan que madre de Adrián denunció a su expareja, Rubén Villar, por chocar su auto y huir: “Por nueva pareja”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Los 4 minutos fatales: Adrián Villar confiesa por qué ATROPELLÓ a Lizeth Marzano tras dejar a Francesca Montenegro en casa

    DRÁSTICO GIRO | Exponen chat entre Adrián Villar y Francesca Montenegro que confirmaría todo: "Dijiste que me..."

    Atropelló, huyó y evitó la cárcel: el caso de Melisa Gonzáles Gagliuffi que atropelló a tres jóvenes, cinco años después

    Revelan que madre de Adrián denunció a su expareja, Rubén Villar, por chocar su auto y huir: “Por nueva pareja”

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    Lo más vistos en Ocio

    Adrián Villar enfurece contra Francesca Montenegro por dejarlo abandonado tras atropello de Lizeth Marzano

    Reportero asombra al difundir foto delantera del vehículo de Adrián Villar cuando ocurrió accidente contra Lizeth Marzano

    Testigo clave de atropello de Lizeth Marzano se pronuncia y revela lo impensado

    Mesero que atendió a Adrián Villar y su novia no se calla y revela si consumieron bebidas alcohólicas antes del atropello a Lizeth Marzano

    Gino Marzano revela devastado que perritos de Lizeth Marzano la siguen esperando

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;