Un parte policial de 2011, difundido en ‘Amor y Fuego’, revela que Marcela Chirinos denunció a Rubén Villar por dañar su auto y huir del lugar.

Madre de Adrián Villar y la vez que denunció a Rubén Villar por chocar su auto y darse a la fuga. | Composición Wapa

El caso que involucra a Adrián Villar, investigado por el atropello mortal de la deportista Lizeth Marzano, suma un nuevo capítulo. En medio de la expectativa por las decisiones judiciales, salió a la luz un episodio del pasado que involucra a sus padres. En el programa ‘Amor y Fuego’ se difundió un parte policial de 2011 donde Marcela Chirinos denunció a Rubén Villar por daños a su auto y fuga.

Exponen que la madre de Adrián denunció a su expareja, Rubén Villar, por chocar su auto y darse a la fuga

Según el reporte policial, el incidente se habría producido en medio de una discusión. Marcela Chirinos declaró que Rubén Villar impactó su automóvil color guinda, provocando abolladuras en el guardafango izquierdo y daños en una de las llantas.

El parte también consigna que, tras embestir el vehículo en el que ella se encontraba, el hombre se retiró del lugar sin asumir responsabilidad. Esta situación llevó a la denunciante a acudir a la comisaría para formalizar la acusación.

“Fue agredida por Rubén Villar, quien habría impactado su automóvil —un vehículo de color guinda— provocando abolladuras en el guardafango del lado izquierdo y daños en una de las llantas”, se señala en el documento policial difundido durante el programa televisivo.

El informe policial incluyó un aspecto que generó comentarios en el programa. De acuerdo con la declaración de Marcela Chirinos, el episodio estaría vinculado a su situación sentimental de entonces. En el documento se precisa que ella señaló mantener una nueva relación, hecho que —según su versión— habría desencadenado la reacción de su expareja y originado el conflicto.

Antiguo parte policial vuelve al foco por caso Villar

Luego del impacto, y de acuerdo con el parte policial difundido en televisión, el conductor del auto plateado se retiró del lugar, hecho que quedó consignado en la denuncia presentada entonces.

Aunque el documento tiene más de diez años, ha vuelto a tomar relevancia por el contexto actual que rodea a la familia. Su difusión ocurre mientras Adrián Villar continúa en el centro de la polémica por la investigación relacionada con la muerte de la deportista Lizeth Marzano, caso que ha generado conmoción y amplio debate público.