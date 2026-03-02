Tras la difusión de los chats en los que Adrián Villar aseguraba ante su familia que Francesca Montenegro le había ofrecido el respaldo de su padre y de abogados “peces gordos”, la influencer decidió tomar distancia públicamente el pasado 24 de febrero. Ese mismo día salieron a la luz los videos en los que ambos aparecen junto a sus padres en un parque, horas después del atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano. A partir de entonces, Villar habría protagonizado una discusión virtual con ella al sentirse abandonado en medio del proceso.

Según reveló La República, los mensajes intercambiados entre ambos evidencian el quiebre en la relación. Francesca comenzó a apartarse conforme avanzaban los días, mostrando preocupación por la familia de Lizeth Marzano y también por su propia situación legal, ya que fue señalada de presunto encubrimiento. Ella sostiene que fue la primera en pedirle que se entregara a la Policía, que se sometiera al dosaje etílico y que actuara conforme a la ley, tal como le habría recomendado su padre desde un inicio.

La joven también expresó el fuerte impacto que el caso tuvo en su vida personal y profesional. Señaló que, debido a las críticas y ataques en redes sociales, perdió contratos con diversas marcas y fue blanco de constantes cuestionamientos públicos.

En uno de los mensajes, le escribió:

“Adrián, en realidad me preocupa Lizeth, me preocupa su familia, me preocupas tú, me preocupa tu hermana, preocupa todo, ya perdí mi trabajo, me atacan hace días sin parar en las redes, ayer han venido periodistas a mi casa, la gente me desea la muerte y lo que más lamento es que aquella madrugada que viniste con tu papá cuando el mío quiso llevarte a la comisaría para que te entregues y te hagan el dosaje no lo hicieron y se fueron a buscar otros abogados”.

Tras ese mensaje, Villar intentó llamarla, pero ella no respondió, lo que habría desatado su molestia. En los chats, él le reclamó que su actitud solo empeoraba la situación.

“Por qué m... no quieres hablar, no entiendo, parece que quisieras que las cosas empeoren. ¿No te basta con lo que estamos viviendo? Parece que quisieras hacer las cosas más difíciles”, escribió.

Más adelante, el joven se disculpó y reconoció que no podía cambiar lo sucedido, aunque cuestionó que, pese a que su familia también estaba siendo afectada por el caso, ella optara por distanciarse cuando previamente le había prometido apoyo.