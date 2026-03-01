¡ATENCIÓN! Confirman CORTE DE LUZ este 3 de marzo por varias horas: consulta AQUÍ si tu zona será afectadaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención! La empresa Hidrandina anunció oficialmente, a través de sus redes sociales y página web, un corte de luz programado para este martes 3 de marzo de 2026. La compañía, responsable de la distribución eléctrica, informó que realizará trabajos de mantenimiento, fortalecimiento de la infraestructura del sistema y reubicación de subestaciones de distribución energética.
En ese marco, Hidrandina exhortó a los usuarios a tomar medidas preventivas para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio, que tendrá diversos horarios de corte. Según su más reciente reporte, el corte de energía de este 3 de marzo se efectuará en distritos del departamento de La Libertad. A continuación, te presentamos las zonas afectadas:
Corte de luz en La Libertad este 3 de marzo, según Hidrandina
- Zonas afectadas: C.Hab. Villa Marina Mzas. P1, Q1, Q2, Q3, Q5, Q-5, Q6, Q-6, R-2, T1, T2, T10, U1, U10, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, W1. Villa Marina AA.HH. Alto Salaverry Mza. U7. Villa Marina AA.HH. Alto Salaverry II Mza. U8. - Hora de corte: desde las 9:00 a. m. hasta las 11:00 a. m.
- Desde las 11:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. en Sector Villa del Mar Mza. 12, C.Hab. Villa Marina Mzas. C1, C3, L-4, L-5, L5, L-6, L-7, L-8, L-9, N4, N5, O-1, O-2, O2, O-3, O-4, P1, P2, Q2, Q4, Q-5, Q6, Q-6, R, R-1, R-2, R3, R4, S-2, S2, T5, T6, T7, U10, U2, U5, U6, U7. Villa Marina AA.HH. Alto Salaverry II Mzas P, P1.
- Desde las 2:30 p. m. hasta las 4:00 p. m. en: AA. HH. Alto Salaverry Au. Panamericana km 549.5, AA.HH. Alto Salaverry II Mza. G, C.Hab. Villa Marina Mzas. I-1, L-8, O-1, O-4, P1, R-2, S1, S-2, S2, S3, T1, T10, T2, T3, T4, T-5, T5, T7, T8, T9.
- Desde las 4:30 p. m. hasta las 6:00 p. m. en: C.Hab. Villa Marina Mzas. A-01, A1, B1, B3, C02, C04, C1, C3, D1, D2, D3, E2, E4, E5, E6, E7, F-1, F3, H-11, L-4, L5, L-6, L-7, L-8, L-9, O-9, Q2, W1, C.Hab. Villa Marina IV Etapa Mzas A1, B1, B2, C02, C04, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E5, E6, E7, F-1, F2, F3, G2, H6, I-1, I2, I3, V02, W1, Villa Marina AA.HH. Alto Salaverry II Mza. B3, L-9.
Recomendaciones ante el corte de luz programado
La empresa Hidrandina aconsejó a sus clientes verificar con anticipación los horarios programados según su distrito y adoptar medidas preventivas mientras dure la interrupción del servicio. La recomendación está dirigida, sobre todo, a comercios y hogares que realizan actividades que dependen directamente de la energía eléctrica, a fin de evitar contratiempos o pérdidas.