Candidata es retirada de elecciones tras comentario racista contra policías por su apellido | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram Latina Noticias

El partido Podemos Perú anunció la salida de Edith Herrera de la contienda al Parlamento Andino, luego de que se difundieran expresiones de carácter racista dirigidas a efectivos policiales. La agrupación política confirmó que la decisión implica su exclusión inmediata del proceso electoral.

Podemos Perú retira candidatura de Edith Herrera tras incidente en comisaría

El hecho que desencadenó la medida ocurrió el domingo 22 de febrero en la comisaría de Santiago, en Cusco. De acuerdo con el reporte policial, la entonces candidata fue intervenida por presunta violencia y resistencia a la autoridad tras protagonizar un altercado dentro de la dependencia.

Herrera había acudido junto a su hija para presentar una denuncia; sin embargo, exigió ser atendida únicamente por el comisario. En ese contexto, se produjo una confrontación con agentes de la sección Familia. Según el teniente Ronald Ccoa Flores, jefe de la Unidad de Flagrancia, el suboficial de apellido Quispe comenzó a grabar los agravios con su teléfono celular, lo que provocó que la candidata reaccionara de manera intempestiva.

Durante el indignante incidente, la excandidata habría arrebatado el dispositivo móvil al agente, lanzándolo al suelo, y posteriormente le habría propinado un golpe en el hombro. Tras estos hechos, fue reducida por los efectivos y se le colocaron grilletes.

En los registros audiovisuales difundidos, se escucha a Herrera pronunciar frases de contenido discriminatorio contra el suboficial. “Quispe tenías que ser, porque los Quispe son incas”, se le oye decir. Asimismo, en medio de la discusión agregó: “Por eso te he preguntado, ¡qué grado de instrucción tienes, porque eres ignorante!”.

Partido condena expresiones y oficializa exclusión de la lista

Luego de que se hicieran públicos los audios y videos del incidente, el partido Podemos Perú difundió un pronunciamiento en el que marcó distancia de la entonces candidata y rechazó de manera categórica las frases calificadas como "racistas y clasistas" dirigidas a los efectivos policiales.

En el comunicado, la agrupación informó que optó por retirar su postulación al Parlamento Andino con el objetivo de evitar un mayor impacto negativo en su imagen institucional. Además, solicitó que las diligencias continúen y que, de corresponder, se apliquen las sanciones previstas en el Código Penal por presunta agresión a la autoridad.

La decisión fue respaldada por diversas voces públicas, que señalaron que quienes aspiran a un cargo de representación no pueden incurrir en conductas discriminatorias ni vulnerar el respeto a las instituciones.

Si bien la implicada recuperó su libertad tras la intervención preliminar, el Ministerio Público mantiene abierta una investigación para determinar eventuales responsabilidades penales derivadas de lo ocurrido en la comisaría del Cusco.