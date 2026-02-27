Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región ante FENÓMENOS NATURALES

¡Apagón por 8 horas! Anuncian corte de luz este sábado 28 de febrero: revisa la lista de distritos afectados

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este sábado 28 de febrero, que durará hasta 8 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Apagón por 8 horas! Anuncian corte de luz este sábado 28 de febrero: revisa la lista de distritos afectados
    Corte de luz este sábado 28 de febrero, según Hidrandina. | Composición Wapa
    ¡Apagón por 8 horas! Anuncian corte de luz este sábado 28 de febrero: revisa la lista de distritos afectados

    ¡Atención! La empresa Hidrandina anunció oficialmente, a través de sus redes sociales y su página web, cortes de luz programados para este sábado 28 de febrero. La suspensión del servicio podría extenderse hasta por 8 horas debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y prevenir inconvenientes futuros.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡Sin agua por 12 horas! Sedapal confirma corte de agua este 28 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

    ¿Qué zonas no tendrán electricidad durante el 28 de febrero?

    De acuerdo al más reciente reporte de Hidrandina, hasta el cierre de esta nota, el corte de luz este 28 de febrero se desarrollará en distritos de la región Cajamarca, de la siguiente manera:

    • En Bolívar, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., en: Todo el distrito.
    • En Chuquibamba/Chachapoyas desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.: Chuquibamba, Chumbol, Jugo, Jardín, Opaban.
    • En José Sabogal/San Marcos, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.
    • Todo el distrito de Longotea, Bolívar, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.
    • Todo el distrito de Uchumarca desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.
    • Ucuncha desde 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. en todo el distrito.
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Año escolar 2026: ¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto indica el Minedu

    Recomendaciones ante el corte de luz programado

    La empresa Hidrandina aconsejó a sus clientes verificar con anticipación los horarios programados según su distrito y adoptar medidas preventivas mientras dure la interrupción del servicio. La recomendación está dirigida, sobre todo, a comercios y hogares que realizan actividades que dependen directamente de la energía eléctrica, a fin de evitar contratiempos o pérdidas.

    Asimismo, la compañía precisó que estas acciones responden a un plan de mantenimiento técnico que busca optimizar el sistema eléctrico en el norte del país, reforzar la infraestructura y minimizar posibles fallas o cortes inesperados en el suministro a largo plazo.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Apagón por 8 horas! Anuncian corte de luz este sábado 28 de febrero: revisa la lista de distritos afectados
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Celular de Adrián Villar sacaría a la luz lo que hizo con Marisel Linares tras atropellar a Lizeth Marzano

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    Temblor en Perú hoy, 27 de febrero de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

    Sismo de 5.0 en Lima NO FUE un temblor común: presidente del IGP explica INUSUAL fenómeno durante remezón

    Marisel Linares hace IMPENSADA SOLICITUD a fiscalía tras ser incluida en investigación por encubrimiento a Adrián Villa

    Lo más vistos en Ocio

    Juliana Oxenford revela detalle clave que podría haber salvado la vida de Lizeth Marzano si Adrián Villar no fugaba

    Horas antes de la tragedia: así fue la cena de Adrián Villar antes de atropellar y abandonar a Lizeth Marzano

    Excompañera de Marisel Linares, emite contundente mensaje tras imágenes que la incriminan: "Corrupción al más alto nivel"

    Captan a Marisel Linares saliendo de departamento tras detención de Adrián Villar por caso Lizeth Marzano

    Año escolar 2026: ¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto indica el Minedu

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;