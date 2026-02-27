¡Apagón por 8 horas! Anuncian corte de luz este sábado 28 de febrero: revisa la lista de distritos afectados

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este sábado 28 de febrero , que durará hasta 8 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

¡Atención! La empresa Hidrandina anunció oficialmente, a través de sus redes sociales y su página web, cortes de luz programados para este sábado 28 de febrero. La suspensión del servicio podría extenderse hasta por 8 horas debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y prevenir inconvenientes futuros.

¿Qué zonas no tendrán electricidad durante el 28 de febrero?

De acuerdo al más reciente reporte de Hidrandina, hasta el cierre de esta nota, el corte de luz este 28 de febrero se desarrollará en distritos de la región Cajamarca, de la siguiente manera:

En Bolívar , desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., en: Todo el distrito.

, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m., en: Todo el distrito. En Chuquibamba/Chachapoyas desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.: Chuquibamba, Chumbol, Jugo, Jardín, Opaban.

desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.: Chuquibamba, Chumbol, Jugo, Jardín, Opaban. En José Sabogal/San Marcos , desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Todo el distrito de Longotea, Bolívar, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Bolívar, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Todo el distrito de Uchumarca desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.

desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Ucuncha desde 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. en todo el distrito.

Recomendaciones ante el corte de luz programado

La empresa Hidrandina aconsejó a sus clientes verificar con anticipación los horarios programados según su distrito y adoptar medidas preventivas mientras dure la interrupción del servicio. La recomendación está dirigida, sobre todo, a comercios y hogares que realizan actividades que dependen directamente de la energía eléctrica, a fin de evitar contratiempos o pérdidas.