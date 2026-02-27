Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Confirman postergación del AÑO ESCOLAR 2026 para esta región ante FENÓMENOS NATURALES

Magaly Medina muestra conmovedor video de Lizeth Marzano y revela qué hacía antes del accidente: “Estaba aprendiendo...”

Magaly Medina difundió un video inédito de Lizeth Marzano horas antes del accidente provocado por Adrián Villar que terminó con su vida.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly Medina muestra conmovedor video de Lizeth Marzano y revela qué hacía antes del accidente: “Estaba aprendiendo...”
    Revelan conmovedor video de Lizeth Marzano y qué hacía antes del accidente. | Composición Wapa
    Magaly Medina muestra conmovedor video de Lizeth Marzano y revela qué hacía antes del accidente: “Estaba aprendiendo...”

    En la más reciente edición de Magaly TV La Firme, emitida este 26 de febrero, Magaly Medina presentó imágenes inéditas de Lizeth Marzano, grabadas un día antes del atropello que acabó con su vida y que involucra a Adrián Villar. Lejos del ámbito deportivo, el video mostró un momento íntimo y sereno, revelando una faceta más personal de la joven, enfocada en disfrutar nuevas actividades.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Padre de Adrián Villar se quiebra ante el hermano de Lizeth Marzano y defiende a su hijo tras el accidente: ‘Me siento muy mal’

    Magaly Medina comparte últimas imágenes de Lizeth Marzano antes del accidente

    El caso de Lizeth Marzano continúa bajo investigación debido a la forma en que ocurrieron los hechos que involucran a Adrián Villar y a las personas que estuvieron reunidas minutos antes de la trágica escena. En ese contexto, la periodista de Magaly TV La Firme, quien viene informando sobre el caso, optó por mostrar esta vez una faceta más íntima y serena de la deportista.

    Nosotros tenemos acá un video que nos han alcanzado”, anunció la conductora mientras en pantalla aparecía una fotografía donde Lizeth compartía con un grupo de músicos. “Es una foto donde ella estaba con sus compañeros músicos. Se había interesado en aprender a tocar saxofón y en unirse a un grupo de jazz. El que vemos adelante es su profesor de saxofón y el que estaba fomentando que varios músicos se unieran en este grupo artístico”, explicó Magaly.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Hermano de Lizeth Marzano se quiebra en vivo y revela el sueño que ella no pudo cumplir: “Gracias por arruinar mi vida”

    En las imágenes se aprecia a una Lizeth distinta a la atleta que muchos conocían. No competía ni entrenaba, sino aprendía saxofón, disciplina que ganaba espacio en su vida. El video, difundido en Magaly TV La Firme con autorización de su profesor, deja oír notas en proceso, pero firmes. Para la conductora, reflejaban su dedicación y su capacidad de equilibrar deporte, estudios y arte.

    Tomó clases hasta las 9:30 p. m. y salió a correr sola al no llegar su entrenador

    En Magaly TV La Firme, Magaly Medina reveló que, según personas cercanas, Lizeth asumía sus clases de saxofón con verdadero compromiso y sensibilidad. No asistía por simple curiosidad: cumplía horarios, practicaba y participaba activamente en el grupo de jazz. El día de los hechos, tomó lecciones hasta las 9:30 p. m. y luego se alistó para entrenar. Sin embargo, su entrenador no pudo llegar. Lejos de suspender la jornada, decidió salir a correr sola, pues se preparaba para un campeonato y no quería dejar de ejercitarse esa noche.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina muestra conmovedor video de Lizeth Marzano y revela qué hacía antes del accidente: “Estaba aprendiendo...”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Revelan lo que Marisel Linares decía de su HIJASTRO Adrián Villar antes del atropello y muerte de Lizeth Marzano

    Adrián Villar no iría a prisión por muerte de Lizeth Marzano y revelan el motivo

    Padre de Adrián Villar se quiebra ante el hermano de Lizeth Marzano y defiende a su hijo tras el accidente: ‘Me siento muy mal’

    Magaly Medina muestra conmovedor video de Lizeth Marzano y revela qué hacía antes del accidente: “Estaba aprendiendo...”

    Rodrigo y Gigi justifican a su compañera de Willax Televisión y reciben ola de críticas

    Lo más vistos en Farándula

    Zentral, canal de streaming de Valentino, emite contundente mensaje tras pelea: "Tomaremos las decisiones..."

    Darinka Ramírez muestra por primera vez el rostro de su novio y padre de su segunda bebé, antes que Magaly Medina

    “Como si lo conociera”: Se ventila INSÓLITO VÍDEO de la captura de Adrián Villar y actitud de PNP con él

    Mamá de Gino Assereto reaparece con sentido mensaje tras presunto ‘romance’ con el tiktoker Valentino: “Se tragó el miedo…”

    Luciana Fuster emociona en redes al presentar a la nueva integrante de su familia: "Bienvenida a casa"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;