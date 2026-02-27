Magaly Medina muestra conmovedor video de Lizeth Marzano y revela qué hacía antes del accidente: “Estaba aprendiendo...”

En la más reciente edición de Magaly TV La Firme, emitida este 26 de febrero, Magaly Medina presentó imágenes inéditas de Lizeth Marzano, grabadas un día antes del atropello que acabó con su vida y que involucra a Adrián Villar. Lejos del ámbito deportivo, el video mostró un momento íntimo y sereno, revelando una faceta más personal de la joven, enfocada en disfrutar nuevas actividades.

Magaly Medina comparte últimas imágenes de Lizeth Marzano antes del accidente

El caso de Lizeth Marzano continúa bajo investigación debido a la forma en que ocurrieron los hechos que involucran a Adrián Villar y a las personas que estuvieron reunidas minutos antes de la trágica escena. En ese contexto, la periodista de Magaly TV La Firme, quien viene informando sobre el caso, optó por mostrar esta vez una faceta más íntima y serena de la deportista.

“Nosotros tenemos acá un video que nos han alcanzado”, anunció la conductora mientras en pantalla aparecía una fotografía donde Lizeth compartía con un grupo de músicos. “Es una foto donde ella estaba con sus compañeros músicos. Se había interesado en aprender a tocar saxofón y en unirse a un grupo de jazz. El que vemos adelante es su profesor de saxofón y el que estaba fomentando que varios músicos se unieran en este grupo artístico”, explicó Magaly.

En las imágenes se aprecia a una Lizeth distinta a la atleta que muchos conocían. No competía ni entrenaba, sino aprendía saxofón, disciplina que ganaba espacio en su vida. El video, difundido en Magaly TV La Firme con autorización de su profesor, deja oír notas en proceso, pero firmes. Para la conductora, reflejaban su dedicación y su capacidad de equilibrar deporte, estudios y arte.

Tomó clases hasta las 9:30 p. m. y salió a correr sola al no llegar su entrenador