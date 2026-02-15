Wapa.pe
Laura Spoya impacta al revelar su estado tras cirugía de emergencia: “Sin posibilidad de caminar”

Laura Spoya reaparece tras cirugía de emergencia por un accidente vehicular. La conductora compartió su experiencia y estado actual en el programa 'Al sexto día'.

    Laura Spoya habla sobre su estado tras cirugía de emergencia luego de sufrir accidente | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Laura Spoya reapareció tras someterse a una delicada cirugía de emergencia luego de sufrir un grave accidente vehicular el pasado 12 de febrero. La conductora conversó vía telefónica con el programa 'Al sexto día', donde dio detalles de su estado actual y el proceso de recuperación.

    ¿Cómo se encuentra Laura Spoya tras ser operada de emergencia?

    Conmovida por lo ocurrido, Laura Spoya habló largo y tendido sobre su proceso de recuperación y los cambios que tendrá en su cuerpo al someterse a una cirugía por una fractura en la vértebra.

    Me fracturé la L1 que es la vértebra que conduce a los nervios principales, que son los encargados de los esfínteres y de la movilidad de las piernas. Ahí me mandaron a UCI por la complejidad de la lesión, porque si se movía un milímetro más, me iba a quedar sin posibilidad de caminar, contó sobre la complicada lesión que tuvo.

    La exreina de belleza reflexionó sobre la fragilidad de su vida y admitió que lo que le espera es un largo proceso de recuperación, pues no tendrá la misma movilidad que antes.

    "He estado a un punto de morir, eso soy consciente, pero al mismo tiempo me toca una recuperación larga. No voy a tener la misma movilidad de antes, afirmó.

    No obstante, la conductora de 'La Manada' emocionó al contar que este sábado 14 de febrero pudo dar unos pasos.

    “Recién me han logrado parar, he caminado un poco y era lo que más miedo teníamos, que haya perdido algún tipo de movilidad, pero apunta todo a mejoría. Me han puesto tres clavos distintos, cosas de titanio en la espalda, pero ha sido una cirugía exitosa”, precisó.

    Laura Spoya niega haber consumido alcohol antes de su accidente

    En conversación con un 'Urraco' de 'Magaly TV, la firme', Laura Spoya negó rotundamente que haya consumido bebidas alcohólicas antes del accidente vehicular que sufrió.

    "La gente se inventa cada cosa...me dan cólera. De dónde inventan que me fui a Barranco. Recién estoy entrando a ver porque los doctores no querían que vea nada", respondió.

    La modelo aclaró que se encontraba en la calle a esas horas de la madrugada porque le entregaría un encargo a una amiga.

    “Nada que ver todo lo que están diciendo. Es más, yo estaba hasta en pijama cuando pasó porque solo salí para dejarle algo a Teff, que sabes que vive a dos cuadras de lo que pasó. La acababa de dejar, 15 minutos antes”, añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

