Hija de Pamela López se encuentra en delicado estado de salud y empresaria revela la inaudita conducta de Christian Cueva

Mario Hart sorprende en vivo a Korina Rivadeneira con ROMÁNTICO DETALLE por su cumpleaños tras irse del país

Mario Hart sorprendió en vivo a Korina Rivadeneira con un tierno detalle por su cumpleaños, pese a que ella se encuentra fuera del país.

    Mario Hart sorprende en vivo a Korina Rivadeneira con ROMÁNTICO DETALLE por su cumpleaños tras irse del país
    Mario Hart sorprende en vivo a Korina Rivadeneira. | Composición Wapa | Instagram
    Mario Hart sorprende en vivo a Korina Rivadeneira con ROMÁNTICO DETALLE por su cumpleaños tras irse del país

    Korina Rivadeneira está a pocos días de cumplir 34 años y, para adelantarse a la celebración, Mario Hart decidió sorprenderla en plena transmisión de su programa ‘Desvelados’. El piloto preparó un romántico gesto que tomó por sorpresa a la actriz, quien no esperaba ningún detalle mientras se encuentra fuera del país. A continuación, te contamos cómo reaccionó la exchica ‘Al fondo hay sitio’ ante esta emotiva muestra de cariño del padre de sus hijos.

    LEER MÁS: Abogado de Christian Cueva renunció y buscó a escondidas a Pamela López para advertirle: "Habla con tu menor hija"

    Mario Hart sorprendió a Korina Rivadeneira por su cumpleaños

    El 21 de noviembre, el espacio de América Televisión decidió agasajar a la conductora venezolana con un detalle anticipado por su cumpleaños. Para ello, la producción llevó al piloto al set, donde pudo entregarle un significativo obsequio a la madre de sus hijos.

    Durante la transmisión del programa nocturno, el exintegrante de Combate apareció con un ramo de flores, dejando a Korina totalmente sorprendida. “Happy Birthday to you adelantado mi amor”, fueron las palabras que Hart le dedicó, mientras ella, aún en shock, solo pudo agradecer.

    TAMBIÉN LEER: Nicole Akari lanza dura crítica al vestuario de Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: "La peruana llevó trapos"

    Korina Rivadeneira se va del Perú sin Mario Hart tras anunciar enfermedad

    Korina Rivadeneira conmovió a sus seguidores al comunicar que dejará el Perú para viajar a Venezuela, su país de origen. La exchica reality contó que está atravesando un periodo de introspección y búsqueda personal luego de ser diagnosticada con alopecia causada por el estrés. A través de sus redes sociales, la esposa de Mario Hart admitió que esta situación impactó su estabilidad emocional y la hizo replantear sus prioridades.

    Con un mensaje cargado de fe y sinceridad, la modelo explicó que este viaje simboliza un proceso de sanación, reconexión con su interior y un paso esencial para recuperar su bienestar integral.

    Mario Hart sorprende en vivo a Korina Rivadeneira con ROMÁNTICO DETALLE por su cumpleaños tras irse del país
