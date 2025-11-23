Mario Hart sorprende en vivo a Korina Rivadeneira con ROMÁNTICO DETALLE por su cumpleaños tras irse del paísÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Korina Rivadeneira está a pocos días de cumplir 34 años y, para adelantarse a la celebración, Mario Hart decidió sorprenderla en plena transmisión de su programa ‘Desvelados’. El piloto preparó un romántico gesto que tomó por sorpresa a la actriz, quien no esperaba ningún detalle mientras se encuentra fuera del país. A continuación, te contamos cómo reaccionó la exchica ‘Al fondo hay sitio’ ante esta emotiva muestra de cariño del padre de sus hijos.
Mario Hart sorprendió a Korina Rivadeneira por su cumpleaños
El 21 de noviembre, el espacio de América Televisión decidió agasajar a la conductora venezolana con un detalle anticipado por su cumpleaños. Para ello, la producción llevó al piloto al set, donde pudo entregarle un significativo obsequio a la madre de sus hijos.
Durante la transmisión del programa nocturno, el exintegrante de Combate apareció con un ramo de flores, dejando a Korina totalmente sorprendida. “Happy Birthday to you adelantado mi amor”, fueron las palabras que Hart le dedicó, mientras ella, aún en shock, solo pudo agradecer.
Korina Rivadeneira se va del Perú sin Mario Hart tras anunciar enfermedad
Korina Rivadeneira conmovió a sus seguidores al comunicar que dejará el Perú para viajar a Venezuela, su país de origen. La exchica reality contó que está atravesando un periodo de introspección y búsqueda personal luego de ser diagnosticada con alopecia causada por el estrés. A través de sus redes sociales, la esposa de Mario Hart admitió que esta situación impactó su estabilidad emocional y la hizo replantear sus prioridades.
Con un mensaje cargado de fe y sinceridad, la modelo explicó que este viaje simboliza un proceso de sanación, reconexión con su interior y un paso esencial para recuperar su bienestar integral.