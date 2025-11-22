Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, montos máximos y requisitos clave que debes saber

Abogado de Christian Cueva renunció y buscó a escondidas a Pamela López para advertirle: "Habla con tu menor hija"

Pamela López contó que el abogado de Cueva renunció y la buscó en secreto para advertirle del plan de 'Aladino' y la implicancia de su hija.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Abogado de Christian Cueva renunció y buscó a escondidas a Pamela López para advertirle: "Habla con tu menor hija"
    Abogado de Christian Cueva renunció y advierte a Pamela López.
    Abogado de Christian Cueva renunció y buscó a escondidas a Pamela López para advertirle: "Habla con tu menor hija"

    Pamela López apareció en el programa ‘Amor y Fuego’ tras el lanzamiento de su exitoso primer tema, ‘La Clandestina’, y generó gran preocupación al revelar que el abogado de Christian Cueva la buscó en secreto.

    Según contó, el letrado decidió renunciar a la defensa de ‘Aladino’ y se acercó a ella para advertirle sobre las intenciones del futbolista. La empresaria incluso mencionó que su menor hija habría sido parte de esta

    wapa.pe

    LEER MÁS: Marina Mora expone el tormento de Karla Bacigalupo en el Miss Perú: “lloraba mucho”

    Abogado de Christian Cueva buscó precupado a Pamela López para revelar el plan

    Pamela López causó alarma al dar a conocer la tensa conversación que mantuvo con el abogado de Christian Cueva, ocurrida después de que ambos llegaran a una conciliación por sus tres hijos menores, tras un año en el que ella insistió al futbolista para que cumpla con la pensión.

    La conductora de eventos sorprendió al revelar que el abogado, quien en el pasado también asesoró a su familia, la contactó bastante perturbado para informarle que dejaría la defensa de ‘Aladino’, pues no estaba dispuesto a avalar las polémicas acciones que el jugador pretendía ejecutar en su contra.

    "El abogado tenía muchos años allegado a la familia, cuando pactamos nuestra primera conciliación, él se me acerca después de esto y me dice 'Pamela, se vienen cosas fuertes, yo no estoy de acuerdo en ciertas situaciones que él está tomando y doy por concluido mis servicios", expresó.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Hermana de Alejandra Baigorria, se pronuncia tras sufrir un grave accidente: "Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza"

    Incluso, en un evidente estado de preocupación, el letrado le solicitó conversar con la hija mayor que comparte con el deportista para que interviniera ante su padre, pero López fue firme al rechazar cualquier intento de involucrar a los menores en conflictos de adultos.

    "Yo te pido que hables con tu menor hija, porque es la única que puede cambiar la situación, a lo que yo respondí 'mis hijos no son manipulables y de ninguna forma los iba a usar'. Si es que teníamos que hacer algo era entre el padre de mis hijos y yo", agregó.

    Es importante mencionar que, posteriormente, el futbolista de Emelec presentó a un nuevo estudio de abogados que asumirá su defensa y ya interpuso una denuncia contra Pamela López por presunto hostigamiento.

    SOBRE EL AUTOR:
    Abogado de Christian Cueva renunció y buscó a escondidas a Pamela López para advertirle: "Habla con tu menor hija"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Marina Mora expone el tormento de Karla Bacigalupo en el Miss Perú: “lloraba mucho”

    Thamara, hermana de Alejandra Baigorria, sufrió un grave accidente en la carretera: "Está en una situación grave"

    Alejandra Baigorria gana premio internacional y Said Palao la deja en shock con regalazo

    Hermana de Ale Baigorria en estado delicado tras grave accidente: se revela su pronóstico

    Hermana de Alejandra Baigorria, se pronuncia tras sufrir un grave accidente: "Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza"

    Lo más vistos en Farándula

    Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

    Tilsa Lozano acusa a Christian Domínguez de intentar callarla por defender a Karla cuando la engañó con 'Chabelita'

    Esposo de Verónica Linares cuestiona el impensado vínculo que tiene con Federico Salazar: “Ustedes tienen una relación...”

    Christian Cueva es acusado de llevarse todas las cosas de Pamela López de la casa donde vivía con sus hijos y ella reacciona fuerte

    Silvia Núñez confronta a Jaime Bayly por insinuación de INFIDELIDAD frente a su hija: “Mentiroso y malhablado”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Floreria Mary Luna

    Box de 12 Rosas + Corona + Pines brillantes + Dedicatoria prediseñada con opción a delivery

    PRECIO

    S/ 95.00
    Comprar

    Bella Siluet Estética & Salón

    Limpieza facial + punta de diamante + radiofrecuencia y más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;