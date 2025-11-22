Pamela López contó que el abogado de Cueva renunció y la buscó en secreto para advertirle del plan de 'Aladino' y la implicancia de su hija.

Pamela López apareció en el programa ‘Amor y Fuego’ tras el lanzamiento de su exitoso primer tema, ‘La Clandestina’, y generó gran preocupación al revelar que el abogado de Christian Cueva la buscó en secreto.

Según contó, el letrado decidió renunciar a la defensa de ‘Aladino’ y se acercó a ella para advertirle sobre las intenciones del futbolista. La empresaria incluso mencionó que su menor hija habría sido parte de esta

Abogado de Christian Cueva buscó precupado a Pamela López para revelar el plan

Pamela López causó alarma al dar a conocer la tensa conversación que mantuvo con el abogado de Christian Cueva, ocurrida después de que ambos llegaran a una conciliación por sus tres hijos menores, tras un año en el que ella insistió al futbolista para que cumpla con la pensión.

La conductora de eventos sorprendió al revelar que el abogado, quien en el pasado también asesoró a su familia, la contactó bastante perturbado para informarle que dejaría la defensa de ‘Aladino’, pues no estaba dispuesto a avalar las polémicas acciones que el jugador pretendía ejecutar en su contra.

"El abogado tenía muchos años allegado a la familia, cuando pactamos nuestra primera conciliación, él se me acerca después de esto y me dice 'Pamela, se vienen cosas fuertes, yo no estoy de acuerdo en ciertas situaciones que él está tomando y doy por concluido mis servicios", expresó.

Incluso, en un evidente estado de preocupación, el letrado le solicitó conversar con la hija mayor que comparte con el deportista para que interviniera ante su padre, pero López fue firme al rechazar cualquier intento de involucrar a los menores en conflictos de adultos.

"Yo te pido que hables con tu menor hija, porque es la única que puede cambiar la situación, a lo que yo respondí 'mis hijos no son manipulables y de ninguna forma los iba a usar'. Si es que teníamos que hacer algo era entre el padre de mis hijos y yo", agregó.