No hay cuando acabar esta pelea. La controversia entre Christian Cueva y Pamela López sigue escalando niveles. En esta ocasión, Henry Graus, abogado de futbolista, se enlazó vía telefónica con el programa ‘América hoy’, donde expuso que el jugador está cumpliendo con todas las obligaciones económicas con sus hijos, pese a que no llegan a un acuerdo formal sobre el monto final de la pensión.

En conversación con las presentadoras del matutino de América TV, el abogado detalló que el dinero correspondiente a los menores sigue depositándose en una cuenta del Banco de la Nación, ya que las negociaciones entre ambas partes se han estancado por la millonaria cifra que exige Pamela. “Están pidiendo un monto exagerado, hay un abuso del derecho. El señor cumple como padre, paga colegio, nana, vivienda... No es solo comida” , sostuvo.

Pero lo que más sorprendió fue que el representante legal de Cueva no dudó en exponer públicamente que Pamela López estaría generando sus propios ingresos. Según indicó, ella habría cobrado una importante suma de dinero por presentarse en un programa de televisión y ser imagen de algunas marcas.

“La señora viene facturando, ha salido con la Chola y ha recibido un buen monto, lo sabemos. Ella misma declaró que está trabajando como imagen. No es que esté desprotegida económicamente”, enfatizó el abogado, dejando claro que no toda la carga económica recae en el futbolista.

NO TE PIERDAS: Pamela Franco rompe su silencio y lanza video tras negación de Christian Cueva al divorcio

Según explicó, hasta el momento el futbolista no estaría dispuesto a firmar el divorcio con Pamela López, lo que generó suspicacias. “¡Atención amantes! Cuando un hombre dice que se quiere divorciar y no hace nada, es porque o sigue enamorado de su esposa o no tiene intenciones de casarse contigo”, disparó Sasieta.