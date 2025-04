¿Le arruinó la estrategia? El último jueves 10 de abril, Pamela López reapareció públicamente junto a su abogada para anunciar que presentó una nueva denuncia contra su aún esposo, Christian Cueva . La conferencia de prensa no pasó desapercibida, ya que coincidió con la fecha en la que el futbolista tenía previsto lanzar una canción junto a la cantante Pamela Franco . Ante el escándalo mediático y el impacto en los medios, Franco no se quedó de brazos cruzados y tomó una decisión que sorprendió a todos.

Todo indica que el estreno del tema ‘Hasta el fin del mundo’, que Pamela Franco había programado para este jueves 10 de abril. No obstante, las cosas no salieron como pensaron y la canción no llegó a salir en la fecha pactada.