Pamela Franco se puso vulnerable, algo que no había dejado ver en los medios desde la infidelidad de Christian Domínguez en 2024. La emotiva escena ocurrió durante la visita del vidente Hayimy al set, quien tuvo contundentes palabras para la cantante al asegurar que logró contactar con sus padres fallecidos.

Franco no pudo evitar quebrarse cuando el vidente le pidió que le enviara un mensaje a sus padres. "Qué fuerte. Son temas que no me gusta tocar, hace muy poco que mi papá se ha ido", dijo entre lágrimas la cantante.