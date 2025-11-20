Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

Christian Cueva es acusado de llevarse todas las cosas de Pamela López de la casa donde vivía con sus hijos y ella reacciona fuerte

Pamela López reveló que Christian Cueva se llevó maletas con sus cosas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Christian Cueva es acusado de llevarse todas las cosas de Pamela López de la casa donde vivía con sus hijos y ella reacciona fuerte
    Cueva es ACUSADO de llevarse todas las cosas de Pamela López de la casa donde vivía con sus hijos y ella REACCIONA fuerte | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Christian Cueva es acusado de llevarse todas las cosas de Pamela López de la casa donde vivía con sus hijos y ella reacciona fuerte

    Pamela López volvió a dejar mal parado a Christian Cueva tras revelar un nuevo episodio ocurrido cuando aún compartían el departamento donde vive con sus hijos. Durante una entrevista en Magaly TV: La Firme, Magaly Medina le consultó si Paul Michael había botado las cosas del futbolista para instalarse con ella. Sin embargo, López sorprendió al asegurar que fue el propio Cueva quien se llevó todas sus maletas, aprovechando que ella estaba fuera de Lima.

    “Aprovechó que yo no estaba”: Pamela López detalla cómo Cueva vació la casa

    La animadora reapareció en el programa tras el lanzamiento de su tema La Clandestina y negó rotundamente que Paul Michael hubiera retirado las pertenencias de su expareja. Según contó, Cueva retiró todas sus cosas hace tiempo, aprovechando un viaje que ella hizo al norte del país.

    Lo más llamativo es que, según López, el futbolista no solo se llevó lo suyo, sino también objetos que le pertenecían a ella.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Pamela López explota contra Pamela Franco por negar a Christian Cueva usando a su hija: “No tiene cerebro ni corazón”

    Las cosas de ese señor ya se fueron hace rato, es más, él las sacó cuando me fui a un viaje al norte. Aprovechó que me fui y vinieron diez personas y se llevó todas las maletas; se llevó cosas que no eran de él. Oye, devuelve las cosas, se llevó mi laptop, muchas cosas”, declaró indignada.

    Incluso ironizó diciendo que solo faltaba que Cueva también reclamara su anillo de matrimonio y de compromiso.

    Paul Michael sí se queda en casa, pero con límites

    Sobre las imágenes en las que Paul Michael aparece pasando la noche en el departamento donde ella vive con sus hijos, López aclaró que él sí se queda en algunas ocasiones, pero aclaró que no utiliza su dormitorio, por respeto a los menores.

    “No duerme en mi cuarto, duerme en el cuarto de servicio, es un dúplex. Ha dormido en algunas oportunidades. Ya si se van mis hijitos nos damos cariñito, besitos, pero delante de mis hijitos no, lo hemos hecho hasta ahora”, explicó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Cueva es acusado de llevarse todas las cosas de Pamela López de la casa donde vivía con sus hijos y ella reacciona fuerte
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Karla Tarazona 'ningunea' a conductora y ella la cuadra en vivo: "Ya quisieras tener mi edad y estar conduciendo un programa"

    La transformación de Arnie Hussid: De exitoso modelo de Gisela Valcárcel a ser expulsado de Perú y retornar así

    Tilsa Lozano acusa a Christian Domínguez de intentar callarla por defender a Karla cuando la engañó con 'Chabelita'

    Jaime Bayly revela fuerte crisis en su matrimonio con Silvia Núñez del Arco

    Silvia Núñez enfurece contra Jaime Bayly tras ACUSARLA de infiel con su profesor de karate

    Lo más vistos en Farándula

    Susana Alvarado reaparece con sentido mensaje tras polémica entre Paco Bazán y Melissa Linares: "Si no me pasan..."

    Hija de Federico Salazar y Katia Condos celebró sus 15 años en fiesta íntima, pero periodista no se deja ver en reunión

    Luigui Carbajal confesó haber sido infiel antes de revelarse el video de su ampay ¿Con su esposa también?

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Pamela Franco sorprende al revelar el monto de pensión que Christian Domínguez pasa a su hija: "Yo doy más..."

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

    PRECIO

    S/ 37.80
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Illari Tours Ica

    Full Day en la Ruta del Cañon de los Perdidos con Illari Tours Ica

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;