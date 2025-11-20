Cueva es ACUSADO de llevarse todas las cosas de Pamela López de la casa donde vivía con sus hijos y ella REACCIONA fuerte | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Cueva es ACUSADO de llevarse todas las cosas de Pamela López de la casa donde vivía con sus hijos y ella REACCIONA fuerte | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Pamela López volvió a dejar mal parado a Christian Cueva tras revelar un nuevo episodio ocurrido cuando aún compartían el departamento donde vive con sus hijos. Durante una entrevista en Magaly TV: La Firme, Magaly Medina le consultó si Paul Michael había botado las cosas del futbolista para instalarse con ella. Sin embargo, López sorprendió al asegurar que fue el propio Cueva quien se llevó todas sus maletas, aprovechando que ella estaba fuera de Lima.

“Aprovechó que yo no estaba”: Pamela López detalla cómo Cueva vació la casa

La animadora reapareció en el programa tras el lanzamiento de su tema La Clandestina y negó rotundamente que Paul Michael hubiera retirado las pertenencias de su expareja. Según contó, Cueva retiró todas sus cosas hace tiempo, aprovechando un viaje que ella hizo al norte del país.

Lo más llamativo es que, según López, el futbolista no solo se llevó lo suyo, sino también objetos que le pertenecían a ella.

“Las cosas de ese señor ya se fueron hace rato, es más, él las sacó cuando me fui a un viaje al norte. Aprovechó que me fui y vinieron diez personas y se llevó todas las maletas; se llevó cosas que no eran de él. Oye, devuelve las cosas, se llevó mi laptop, muchas cosas”, declaró indignada.

Incluso ironizó diciendo que solo faltaba que Cueva también reclamara su anillo de matrimonio y de compromiso.

Paul Michael sí se queda en casa, pero con límites

Sobre las imágenes en las que Paul Michael aparece pasando la noche en el departamento donde ella vive con sus hijos, López aclaró que él sí se queda en algunas ocasiones, pero aclaró que no utiliza su dormitorio, por respeto a los menores.