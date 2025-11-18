La tensión entre Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, y Pamela Franco vuelve a estallar tras las recientes declaraciones de la cantante en el pódcast de Verónica Linares, donde admitió arrepentirse de haber jurado por su hija para negar al futbolista. Lejos de dejar atrás el conflicto, López respondió con firmeza y aseguró que la versión de Franco sigue llena de contradicciones, acusándola de intentar “acomodar” la historia al no poder sostener argumentos que respalden su versión.

López vuelve a cuestionar a Franco por nuevas contradicciones

La reacción de Pamela fue rápida y firme. A su parecer, la cantante sigue sosteniendo un doble discurso y busca excusarse ante la opinión pública sin asumir lo que, según asegura, sucedió en realidad. López recordó que, cuando decidió llamarla para encararla, Franco juró por su hija que no conocía a Cueva, algo que ahora la intérprete admite como una equivocación. Para la trujillana, ese instante marcó un antes y un después:

“Ella sí juró por su hija. Para mí, mis hijos son sagrados. No tiene cerebro, no tiene corazón”, expresó con indignación a Magaly TV La Firme.

La esposa del futbolista también mencionó un hecho que encendió sus primeras dudas: el depósito de 280 soles que Cueva hizo a Franco. Tras conocer esa transacción, Pamela López optó por buscar respuestas directamente. Recordó que, en plena madrugada, la llamó para preguntarle por qué su esposo le había enviado dinero y si existía una “relación clandestina” entre ambos.

López expone contradicciones y presión emocional del caso

Pamela López recordó que el momento en que enfrentó a su esposo marcó un punto decisivo en la historia. “Yo lo boté como un perro de mi casa y me quedé con su celular. Cuando empiezo a investigar para tener un poquito más de claridad, le escribo un WhatsApp y es ahí cuando la llamo. Ella no esperaba que fuera mi voz”, relató a Magaly TV La Firme.