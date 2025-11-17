Pamela Franco asegura que nunca quiso pedir perdón a Pamela López en TV por ser amante de Christian Cueva: "No fui yo"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Pamela Franco tuvo una reveladora conversación con Verónica Linares en la que sorprendió al hablar sobre las disculpas públicas que le ofreció a Pamela López en el programa de María Pía Copello por su vínculo con Christian Cueva. La cantante confesó que, en realidad, nunca quiso hacerlo y que ese pedido de perdón no nació de ella. Su testimonio dejó en shock a muchos, pues abrió la pregunta inevitable: ¿cuál fue el verdadero motivo detrás de esa decisión?
Pamela Franco confiesa que nunca quiso pedir perdón a Pamela López
Pamela Franco reapareció en una entrevista reveladora con Verónica Linares, donde recordó la polémica conversación que tuvo con María Pía Copello, en la cual terminó pidiéndole disculpas a Pamela López por el daño que causó a su familia al involucrarse con Christian Cueva.
Como se sabe, Franco admitió que mantuvo un vínculo con el futbolista en 2018, coincidiendo con las fechas en que López aseguraba recibir rumores sobre esa relación clandestina. Sin embargo, la cantante también fue engañada por Cueva con otras mujeres, razón por la que decidió alejarse de él y posteriormente inició una relación con Christian Domínguez.
A pesar del tiempo transcurrido, ese episodio continúa persiguiéndola, sobre todo ahora que Cueva mantiene una relación con Pamela López, situación que habría generado tensiones con sus hijos.
Durante su diálogo con Linares, la artista sorprendió al contar que el momento en que pidió perdón no surgió de ella, sino que fue resultado de la presión y de las circunstancias del programa.
“No fui yo, porque yo estaba mal, lo único que no fue cierto es que yo lloraba ahí (...) También la manera de pedir perdón y todo me lo dijeron y yo, ¿Por qué lo hice? Porque aparte que estaba mal, tenía miedo de quedarme sin trabajo", declaró, asegurando que la producción la presionó. También expresó que se arrepiente de haber dicho que Christian Domínguez fue el amor de su vida.