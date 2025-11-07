¡Ya no se queda callada! La cantante Pamela Franco volvió a acaparar la atención mediática por sus declaraciones sobre Christian Cueva, a quien describió como un “padre preocupado”, al mismo tiempo que aprovechó para mandarle una indirecta a Pamela López, dejando en claro que no tiene ningún tipo de vínculo con ella. Además, no dudó en recordarle que, pese a sus críticas, fue ella quien se casó con el futbolista y le perdonó varias infidelidades.

Pamela Franco responde con todo a Pamela López

Durante una entrevista con el programa Amor y Fuego, la cumbiambera defendió a su pareja y resaltó su compromiso con los hijos que tiene con López, pese a los conflictos públicos que lo han dejado como un “padre ausente”. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la frase que utilizó para referirse a la ex del jugador.

“No lo vi, pero nadie puede vomitar en algo que ha comido y lo ha comido varias veces. Hermana, no puedes hacer así. Yo prefiero callarme”, expresó la cantante, dejando sin palabras a la reportera, quien no esperaba que la llame “hermana” en tono irónico.

Pamela también destacó que Cueva se está esforzando por mantener una buena relación con sus hijos.

“Por supuesto (lo aconsejo). Él y yo conversamos mucho. Es un tema delicado, podría decir muchas cosas, pero yo creo que él está por el lado correcto, considero que es un ‘padre preocupado’, sino no podría estar con él”, señaló.

Pamela López prepara denuncia penal contra Christian Cueva

Mientras tanto, la situación legal entre Christian Cueva y Pamela López sigue complicándose. A través de un comunicado oficial, el abogado de López anunció que iniciará acciones legales contra el futbolista por presuntamente incumplir las restricciones judiciales que le prohíben hablar de su expareja públicamente.