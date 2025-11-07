Pamela Franco arremete contra Christian Domínguez tras denunciar a Melanie y sale en defensa de la hija del cumbiamberoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Pamela Franco rompió su silencio y sorprendió con sus declaraciones sobre el reciente conflicto entre Christian Domínguez y su expareja Melanie Martínez. El cumbiambero denunció a la madre de su hija por presunta violencia psicológica, desatando una ola de comentarios en redes.
Sin embargo, la cantante decidió pronunciarse públicamente, dejando en claro su apoyo a la adolescente y marcando distancia de la postura de su expareja.
LEER MÁS: ¡Vivan los novios! Natalia Salas y Sergio Coloma sellan su amor con boda de ensueño: "Juntos para siempre"
Pamela Franco se pronuncia sobre el conflicto entre Domínguez y su expareja Melanie Martínez
Con una actitud serena, Pamela Franco decidió pronunciarse sobre el conflicto que enfrenta Christian Domínguez con su hija Melanie. La cantante explicó que desea que ambos puedan reencontrarse y sanar sus diferencias, recordando que, más allá de los problemas, seguirán siendo padre e hija. Además, señaló que la situación ha tomado un rumbo inesperado y que es momento de priorizar lo realmente importante.
“Él debe dar prioridad a lo que realmente importa, se lo he dicho”, comentó Pamela ante las cámaras de Amor y Fuego, dejando entrever su desacuerdo con la demanda. “Espero de corazón que aclaren todo. Siento que se les ha salido de las manos. Con amor, paciencia y comunicación pueden solucionar las cosas. Se merecen ese tiempo de conversar, perdonar y mirar hacia adelante”, agregó.
TAMBIÉN LEER: Mario Hart sorprende con impensado mensaje luego de que Korina Rivadeneira dejara Perú: "Se aceptan..."
Pamela Franco sale en defensa de la hija de Christian Domínguez
La cantante resaltó que tiene un vínculo con la joven y que, más que juicios, lo que necesita es comprensión y amor. “He tenido la oportunidad de conocerla. Necesita mucha atención y cariño, igual que los pequeños, pero de otra manera, porque ya está más grande”, expresó.
Con estas palabras, Pamela Franco evidenció su lado más empático, instando a Christian Domínguez a reflexionar antes de continuar con una medida legal que podría impactar emocionalmente a su hija y al entorno familiar.