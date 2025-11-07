La cantante se mostró indignada por la denuncia de Christian Domínguez y no dudó en respaldar a Melanie Martínez , dejando clara su posición frente al conflicto.

Pamela Franco rompió su silencio y sorprendió con sus declaraciones sobre el reciente conflicto entre Christian Domínguez y su expareja Melanie Martínez. El cumbiambero denunció a la madre de su hija por presunta violencia psicológica, desatando una ola de comentarios en redes.

Sin embargo, la cantante decidió pronunciarse públicamente, dejando en claro su apoyo a la adolescente y marcando distancia de la postura de su expareja.

Pamela Franco se pronuncia sobre el conflicto entre Domínguez y su expareja Melanie Martínez

Con una actitud serena, Pamela Franco decidió pronunciarse sobre el conflicto que enfrenta Christian Domínguez con su hija Melanie. La cantante explicó que desea que ambos puedan reencontrarse y sanar sus diferencias, recordando que, más allá de los problemas, seguirán siendo padre e hija. Además, señaló que la situación ha tomado un rumbo inesperado y que es momento de priorizar lo realmente importante.

“Él debe dar prioridad a lo que realmente importa, se lo he dicho”, comentó Pamela ante las cámaras de Amor y Fuego, dejando entrever su desacuerdo con la demanda. “Espero de corazón que aclaren todo. Siento que se les ha salido de las manos. Con amor, paciencia y comunicación pueden solucionar las cosas. Se merecen ese tiempo de conversar, perdonar y mirar hacia adelante”, agregó.

Pamela Franco sale en defensa de la hija de Christian Domínguez