Pamela Franco asombró a sus seguidores al compartir la celebración del cumpleaños de una jovencita a quien llamó “hija”.

Pamela Franco presenta con emoción a su “segunda hija” y la llena de LUJOSOS regalos: | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

La cantante Pamela Franco vuelve a ser tema de conversación en el mundo del espectáculo. Luego de sorprender al permitir el reencuentro entre su hija y la primogénita de Christian Domínguez, la artista volvió a captar la atención en redes sociales al organizar una emotiva fiesta de cumpleaños para una joven a la que cariñosamente llamó “hija”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exintegrante de Alma Bella compartió con sus seguidores los momentos más tiernos de la celebración familiar. En sus historias, Pamela agradeció a una marca por los cupcakes que decoraron la mesa del festejo y se mostró muy emocionada junto a la cumpleañera, a quien identificó como Nicole Gianella Pinillos.

“Feliz cumple hijita. Lo mejor para ti”, escribió la cantante en una de las publicaciones, dejando ver el cariño que siente por la joven.

Aunque no se ha confirmado si existe algún parentesco entre Pamela y Nicole, ambas demostraron una gran cercanía, e incluso se les vio compartiendo juegos con María Cataleya, la hija que la intérprete tiene con Christian Domínguez.

La hija de Christian Domínguez se sinceró sobre el dolor que vivió tras la infidelidad de su padre

Días atrás, Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez, conmovió al público al contar entre lágrimas cómo la afectaron las infidelidades de su padre hacia Pamela Franco. Durante una transmisión en TikTok, la joven confesó que vivió momentos muy difíciles y que incluso sufrió bullying escolar debido a los comentarios y burlas generadas por las polémicas de su padre.

“Le dije que me perjudicaba a mí, porque era yo quien tenía que soportar los comentarios en el colegio por lo que él hacía”, reveló Camila.