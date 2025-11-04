La hija mayor de Christian Domínguez agradeció a Pamela Franco por permitirle reencontrarse con su hermana menor, a quien no veía desde hace un tiempo.

Pamela Franco le da su apoyo a la hija mayor de Christian Domínguez | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram

Tras revelar que atraviesa una etapa distante con su padre Christian Domínguez, Camila sorprendió al mostrar que logró reencontrarse con su hermana María Cataleya. La joven recibió el apoyo inesperado de Pamela Franco, quien facilitó el encuentro pese a las tensiones mediáticas alrededor del cantante. El video del emotivo momento conmovió a los usuarios, quienes destacaron el rol conciliador de la cantante.

Pamela Franco propicia reencuentro entre Camila y su hermana María Cataleya

La reciente confesión de Camila Domínguez sobre el distanciamiento con su padre, Christian Domínguez, generó gran impacto en redes. La joven de 16 años reveló que lleva cuatro meses sin recibir comunicación del cantante; sin embargo, encontró apoyo inesperado en Pamela Franco, quien intervino para que pudiera reencontrarse con su hermana María Cataleya.

Camila, hija de Christian y Melanie Martínez, afirmó que ya no insistirá por atención paterna, pero que siempre estará presente para sus hermanos menores. En esa línea, destacó su cariño por los hijos del cantante con Pamela Franco y Karla Tarazona. Aunque en su momento señaló que Isabel Acevedo fue la mejor madrastra que tuvo, la situación habría dado un giro tras el gesto de Pamela.

Según reveló la adolescente, la actual pareja de Christian Cueva optó por priorizar el bienestar de su hija y permitió que Camila visitara a la pequeña en su hogar. Este acercamiento quedó registrado en un video donde ambas aparecen jugando entre risas. "Te extrañé, te amo con todo mi corazón", escribió Camila para acompañar el emotivo momento.

Camila también confirmó que fue Pamela quien facilitó el reencuentro, luego de que un seguidor destacara su gesto. "Qué bueno que Pamela Franco te haya permitido este encuentro con tu hermanita", comentó un usuario, a lo que Camila respondió: "Sí, estoy muy agradecida".

De acuerdo con la conductora Andrea Arana de Willax, Christian Domínguez no habría estado al tanto de la reunión, ya que se encontraba disfrutando de un viaje a Ica junto a Karla Tarazona.

¿Christian Domínguez no permite que sus hijas se encuentren?

Christian Domínguez rompió su silencio tras la reciente publicación de su hija mayor, donde insinuaba que no estaría pudiendo ver a su hermanita menor. En diálogo con Trome, el cantante explicó que la distancia no se debe a restricciones familiares, sino a temas de horarios y rutinas que han complicado los encuentros entre las menores.

El artista detalló que su hija sigue en etapa escolar y, por ello, su agenda es bastante ajustada. “Mi Cami se puso sentimental porque no se ven por los tiempos que tienen. Han pasado meses que no se han podido ver, pues conmigo tampoco ha ido, ya que yo la podía llevar. Ella (Camila) aún está en el cole y estos meses son terribles”, sostuvo.

Domínguez también comentó que sus compromisos laborales los fines de semana impiden visitas frecuentes y señaló que la situación podría cambiar pronto. “Pronto ella será independiente, podrá coger su carro y estará con sus hermanos”, dijo.