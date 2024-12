Una revelación que expone tensiones familiares. Camila Domínguez , hija mayor de Christian Domínguez , utilizó sus redes sociales para expresar su tristeza al no poder ver a su hermana menor, Cataleya, quien nació fruto de la relación entre su padre y Pamela Franco .

"Te extraño tanto, hermanita menor. Me encantaría ser una mejor hermana mayor para ti, y perdón por no llegar a serlo. Todos los días pienso en ti. Estás grande y hermosísima, y quizás no logre que te lean esto, pero sé que pronto nos podremos ver sin que nadie nos lo impida", escribió la hija del líder de la "Gran Orquesta Internacional" en sus redes.