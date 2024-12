"Nos casamos en Cuba ante Dios. Esa fue nuestra forma de reafirmar nuestra relación en su momento. Pero si volvemos a casarnos, será algo real, auténtico y definitivo", expresó. Además, no descartó la posibilidad de organizar una ceremonia oficial en el futuro, dejando abierta la puerta a una posible boda en 2025.

En otro momento, Karla Tarazona no ha confirmado ni desmentido los planes mencionados por Domínguez. Sin embargo, su compañera Rocío Miranda insinuó que la pareja podría estar considerando mudarse juntos al departamento que adquirieron hace algún tiempo.

"Él tiene que ver a su hijo, es algo natural. Pero hasta ahora, cada uno vive con su familia. Si él tiene algo planeado, aún no me lo ha dicho. Eso sí, me imagino que habrá un regalo especial para mí pronto", comentó Karla, dejando entrever que cualquier decisión será tomada con calma.