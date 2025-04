La respuesta de Magaly Medina no tardó en llegar. En su programa del 23 de abril, la periodista no dudó en cuestionar la coherencia de Tilsa Lozano al referirse a los valores familiares, recordándole su papel protagónico en uno de los escándalos de infidelidad más sonados del espectáculo peruano. “Tú no te tenías respeto, nunca tuviste límites”, sentenció la conductora con su característico tono firme y sin filtros.

"Lloriquear no te ha servido de algo porque viste que la gente en las redes sociales, mira todo lo que pusieron. Era una avalancha de comentarios donde te recordaban tu vida, eran cientos de comentarios. Ha sido un 'apanado' unánime, entonces, Tilsa, no te funciona lloriquea r". Agregó.

“No alzo la bandera de la hipocresía y de la mujer decente porque alguien me hizo pasar por el registro civil. Así que a ti no, de tu boca darme lecciones de moral, no. Y no metas a criaturas que nada tienen que ver", concluyó de manera tajante la famosa “Urraca”.