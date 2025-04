Como se recuerda, la popular ‘Tili’ sufrió un robo y eso, marco un antes y un después en la relación, ya que, la exvengadora indicó que Mora no dudó en darle todo su apoyo en medio de esos momentos difíciles. "De eso se trata, de ver a una persona que no solo te apoya cuando estás bonita, te va bien, sino una persona que te apoya en los momentos más difíciles, eso es lo más importante".

Si bien, se rumoreó sobre una crisis entre Jackson Mora y la presentadora de TV y tras verlos entrar juntos a un hotel, la ex modelo confirmó visiblemente afectada su separación del boxeador luego de dos años de y cinco meses de casados. “Hace dos meses estoy separada, no he hablado nada porque es un tema delicado, uno no toma decisiones de un día para el otro", dijo entre lágrimas.