LA MEJOR NOTICIA | Perú arranca 2026 con un FERIADO LARGO de 4 días consecutivos a NIVEL NACIONAL

Daniela Darcourt coquetea y besa a su ex Waldir Felipa en show y le hace inesperada confesión: "Te voy a esperar"

Daniela Darcourt sorprendió al protagonizar un peculiar y cercano momento con su ex Waldir Felipa durante una presentación, desatando comentarios y especulaciones.

    Daniela Darcourt coquetea y besa a su ex Waldir Felipa en show y le hace inesperada confesión: “Te voy a esperar”
    Daniela Darcourt sorprende con coqueteos con Waldir Felipa y le hace inesperada invitación.
    Daniela Darcourt coquetea y besa a su ex Waldir Felipa en show y le hace inesperada confesión: “Te voy a esperar”

    La salsera Daniela Darcourt continúa consolidándose como una de las artistas más potentes de la música peruana. Sin embargo, en las últimas semanas no solo ha dado de qué hablar por su carrera, sino también por su cercanía con su expareja Waldir Felipa.

    Aunque ambos terminaron hace meses, sus recientes coqueteos sobre el escenario, como parte del show, han despertado rumores y generado gran expectativa entre sus seguidores.

    Daniela Darcourt coquetea a su ex Waldir Felipa en show

    En redes sociales se volvió viral un video que muestra a Daniela Darcourt protagonizando un inesperado momento durante un concierto navideño. Como es habitual en sus presentaciones, la salsera realizó una dinámica previa a una canción, esta vez junto a su expareja, el bailarín Waldir Felipa.

    Lo que más llamó la atención fue una propuesta cargada de doble sentido que la cantante hizo en alusión al panetón y el chocolate, generando revuelo entre los asistentes, quienes pedían un beso entre ambos. Ante ello, Daniela accedió, pero solo le dio un beso en la mejilla.

    "Yo tengo el paneton. Creería que tú tienes el chocolate, entonces, quisiera saber si a la salida te podría invitar paneton y tú me invitas chocolate... Te voy a esperar. Te veo a la salida", se le escucha decir a la peruana.

    Las reacciones no tardaron en llegar y los usuarios dejaron diversos comentarios como: "Que regresen, que regresen", "Como la mira", "Se nota una confianza súper entre ellos pese a que son ex sigue el cariño", "Amo su doble sentido". Sin embargo, también hubo quienes se mostraron en desacuerdo con una posible reconciliación y el retomar de su relación sentimental.

    Daniela Darcourt coquetea y besa a su ex Waldir Felipa en show y le hace inesperada confesión: “Te voy a esperar”
