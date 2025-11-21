Wapa.pe
Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, montos máximos y requisitos clave que debes saber

Daniela Darcourt se reencuentra con Waldir Felipa y él hace inesperada confesión: "¡Volvimos!"

Waldir Felipa sorprendió al compartir en redes un emotivo reencuentro con Daniela Darcourt, desatando rumores sobre una posible reconciliación.

    Waldir Felipa se luce nuevamente con Daniela Darcourt y hace inesperado anuncio. | Composición Wapa | Instagram
    Waldir Felipa sorprendió a sus seguidores al anunciar el fin de su relación con la cantante Daniela Darcourt, dejando a muchos en shock. Mientras la salsera se encontraba de gira por Estados Unidos junto a Eva Ayllón, decidió no pronunciarse sobre la ruptura.

    Sin embargo, días después, ambos protagonizaron un inesperado reencuentro que el bailarín compartió en sus redes sociales, generando gran revuelo entre sus fanáticos. Este gesto ha despertado múltiples especulaciones: ¿será una señal de reconciliación entre la pareja que parecía separada?

    Daniela Darcourt y Waldir Felipa se reencuentran en show

    A través de su perfil de Instagram, el ex de Belén Estévez publicó un video mostrando su reencuentro con la cantante de 'Señor mentira' tras su regreso a Perú. Daniela llegó al país para uno de los conciertos programados, y el bailarín aprovechó la ocasión para capturar el momento.

    En el video se ve a la artista durante su presentación, mientras Waldir la acompaña bailando junto a otro intérprete. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que añadió a la historia, detalle que no pasó desapercibido para sus fans. “Volvimos”, se lee en la publicación que compartió Waldir Felipa junto a un emoji de corazón.

    Waldir Felipa genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer

    Días antes de anunciar oficialmente el fin del romance entre la cantante Daniela Darcourt y Waldir Felipa, se viralizaron videos que muestran al coreógrafo disfrutando de una animada fiesta mientras baila junto a una mujer que no sería la salsera. Esta situación abrió el camino para que se especulara sobre el estado de su relación, que días después se confirmó oficialmente como terminada.

    El video fue muy comentado por los medios. En él, se ve a la joven, con actitud espontánea y movimientos sugerentes, acercarse a Waldir para bailar, lo que sorprendió a los seguidores, especialmente por la ausencia de la intérprete de salsa en el evento. En una parte del video, se observa cómo la joven se acerca muy cerca de Waldir, quien la levanta sobre su hombro, provocando risas y aplausos entre los presentes. La escena dejó sorprendidos a los fans de la pareja.

