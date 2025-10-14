Waldir Felipa CONFIRMA fin con Daniela Darcourt tras ser visto con otra mujer y se JUSTIFICA: “Bailé con una amiga”

Tras ser captado bailando 'pegadito' con una mujer misteriosa en un matrimonio, Waldir Felipa dejó sorprendido al contar que acabó su relación con Daniela Darcourt .

Waldir Felipa habla de la ruptura con Daniela Darcourt luego de ‘ampay’

Waldir Felipa anunció el fin de su relación con Daniela Darcourt, aquella que muchos creían llegaría al altar tras más de un año de mostrar su amor públicamente. Tras ser visto bailando cercano a otra mujer, el ex de Belén Estévez aclaró que este 'ampay' no provocó la ruptura, pues la separación se habría concretado hace más de un mes, tal como muchos ya sospechaban.