Waldir Felipa CONFIRMA fin con Daniela Darcourt tras ser visto con otra mujer y se JUSTIFICA: "Bailé con una amiga"
Waldir Felipa volvió a los medios con una entrevista exclusiva en 'América Hoy' y dejó impactados a todos al anunciar su separación de Daniela Darcourt, tras ser visto el fin de semana muy cerca de otra mujer que no es la cantante.
Waldir Felipa habla de la ruptura con Daniela Darcourt luego de ‘ampay’
Waldir Felipa anunció el fin de su relación con Daniela Darcourt, aquella que muchos creían llegaría al altar tras más de un año de mostrar su amor públicamente. Tras ser visto bailando cercano a otra mujer, el ex de Belén Estévez aclaró que este 'ampay' no provocó la ruptura, pues la separación se habría concretado hace más de un mes, tal como muchos ya sospechaban.
"Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora", comenzó diciendo. "¿Te gustó el baile o no? Me parece un baile súper normal de una persona con otra persona, un baile con una amiga y no tiene absolutamente nada de malo", expresó.
