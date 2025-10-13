Wapa.pe
Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

¿Novio de Daniela Darcourt responde tras ‘ampay’ con otra mujer? Bailarín comparte insólita publicación

Tras aparecer disfrutando con otra mujer, Waldir Felipa reapareció en sus redes sociales. ¿Qué dirá Daniela Darcourt?

    Waldir Felipa, novio de Daniela Darcourt con quien mantiene una relación de poco más de un año, fue duramente criticado luego de aparecer en una boda bailando muy cerca de una misteriosa mujer, un momento que no tiene relación con su profesión como bailarín. Mientras tanto, la cantante se encontraba en Estados Unidos realizando una gira junto a Eva Ayllón.

    Impensada aparición del coreógrafo

    El coreógrafo fue captado en la boda durante la ausencia de Darcourt, mientras ella se mostraba de la mano de su mentora en el extranjero, dedicándole amorosos “te amo”. En los videos, se ve cómo una mujer baila de forma muy sexy y él no le es indiferente, generando críticas por su comportamiento, a pesar de estar en pareja.

    PUEDES LEER: Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

    La publicación que sorprendió a todos

    En medio de la polémica, Waldir Felipa reapareció en redes sociales con una publicación que sorprendió, ya que lejos de mostrarse con su pareja, fue visto bailando con otra mujer que curiosamente se parece a Daniela Darcourt.

    Ambos protagonizaron una sensual coreografía de ‘bachata’ al tema “Toda una vida”, mostrando una conexión especial durante todo el baile. Esta aparición, sin embargo, tenía fines profesionales, ya que promocionaban la academia de baile Arthur Murray Perú.

    “Cerrando la semana con esta linda bachata. Ale Barrios y Waldir Felipa”, se lee en la publicación, dejando claro que Felipa sigue enfocado en su trabajo y en sus proyectos personales, aunque implique bailar con otras mujeres hermosas como Daniela Darcourt.

