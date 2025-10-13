Tras el ampay de Waldir Felipa bailando con otra mujer, Daniela Darcourt reapareció en el extranjero con Eva Ayllón y sorprendió con emotivo mensaje.

Waldir Felipa, novio de Daniela Darcourt, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser captado bailando pegadito con otra mujer en un matrimonio, dejando de lado a su pareja de más de un año. Mientras él protagonizaba este polémico momento, la salsera reapareció en el extranjero bien acompañada, sorprendiendo con un emotivo mensaje a Eva Ayllón, quien la acompañó y apoyó en contraste con los comportamientos comprometidos de su novio.

Daniela Darcourt reaparece tras ampay de Waldir Felipa

El coreógrafo Waldir Felipa, actual pareja de la cantante Daniela Darcourt, está en el ojo de la polémica tras la difusión de un video por Instarándula que ha generado gran repercusión. En la grabación, se le ve compartiendo con amigos y mostrando sus habilidades en la pista de baile.

No obstante, lo que acaparó la atención fue cuando una joven se le acercó para bailar con él. Con movimientos sensuales y sin inhibiciones, ambos siguieron el ritmo musical, provocando comentarios y especulaciones entre los usuarios. Mientras esto ocurría el último fin de semana, Daniela Darcourt no se encontraba en Perú, ya que viajó de gira junto a su mentora Eva Ayllón, con quien se presentó en The Town Hall, en Nueva York, donde ambas brillaron.

Tras volverse viral el video del bailarín, Daniela reapareció junto a Eva en un video compartiendo los mejores momentos de su viaje y presentación. Ambas caminaron de la mano, mostrando la felicidad y complicidad al trabajar juntas. Darcourt reposteó el video de la cantante criolla con un mensaje lleno de cariño, dejando claro que lo ocurrido con su novio no afectó su ánimo.