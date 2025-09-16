Eva Ayllón sorprende a asistentes al subir a Natalia Málaga a escenario y dedicarle un mensaje especial: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La criolla Eva Ayllón llamó la atención del público al presentar a una invitada especial en el escenario, Natalia Málaga, a quien no dudó en dedicarle unas palabras que sorprendió al público asistente: "Mi suerte ha cambiado a tu lado", manifestó la famosa artista, mientras se escuchaba los aplausos del público.
Lejos de molestarse por los muchos rumores que las relacionan sentimentalmente, la cantante y la exvoleybolista muestran una amistad fuerte y sólida. Es más, en medio de la polémica que incluye a su hijo mayor, Ayllón no dudó en mostrar su agradecimiento de manera pública a Málaga, quien trabaja con ella como mánager. El gesto fue recibido de manera tímida, pero significativa por la deportista.
Eva Ayllón sorprendió al subir al escenario a Natalia Málaga y dedicarle tierno mensaje
Todo sucedió cuando Eva Ayllón, antes de empezar su interpretación, llamó al escenario a Natalia, a quien le agradeció su apoyo en todo momento. "A la que no le gusta que le digan mánager: ¡Natalia Málaga!", exclamó con humor. Pese a que la exentrenadora de vóley se mostró renuente a pararse en el centro del escenario, al final acabó aceptando ante la insistencia de Eva y la emoción del público, que la abrazó con aplausos y arengas.
En medio del jolgorio, ambas se enfundaron en un fuerte abrazo y se dieron un beso en la mejilla. La intérprete ‘Inga’ aprovechó el momento para hacer una dedicatoria especial: "Un placer tenerte conmigo, muchas gracias. Mi suerte ha cambiado a tu lado", expresó con emoción. Natalia, sin tomar el micrófono, respondió con un gesto cómplice y se retiró rápidamente entre risas, luciendo su polera de staff y dejando una última broma al tocar el teclado.