Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

Eva Ayllón sorprende a asistentes al subir a Natalia Málaga a escenario y dedicarle un mensaje especial: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

Luego de no hacer caso a los rumores de una posible relación, Eva Ayllón y Natalia Málaga protagonizaron un especial momento durante concierto, que fue aplaudido por el público asistente.

    Eva Ayllón sorprende a asistentes al subir a Natalia Málaga a escenario y dedicarle un mensaje especial: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"
    Eva Ayllón y Natalia Málaga juntas en escenario. | Composición Wapa.
    Eva Ayllón sorprende a asistentes al subir a Natalia Málaga a escenario y dedicarle un mensaje especial: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

    La criolla Eva Ayllón llamó la atención del público al presentar a una invitada especial en el escenario, Natalia Málaga, a quien no dudó en dedicarle unas palabras que sorprendió al público asistente: "Mi suerte ha cambiado a tu lado", manifestó la famosa artista, mientras se escuchaba los aplausos del público.

    Lejos de molestarse por los muchos rumores que las relacionan sentimentalmente, la cantante y la exvoleybolista muestran una amistad fuerte y sólida. Es más, en medio de la polémica que incluye a su hijo mayor, Ayllón no dudó en mostrar su agradecimiento de manera pública a Málaga, quien trabaja con ella como mánager. El gesto fue recibido de manera tímida, pero significativa por la deportista.

    Eva Ayllón sorprendió al subir al escenario a Natalia Málaga y dedicarle tierno mensaje

    Todo sucedió cuando Eva Ayllón, antes de empezar su interpretación, llamó al escenario a Natalia, a quien le agradeció su apoyo en todo momento. "A la que no le gusta que le digan mánager: ¡Natalia Málaga!", exclamó con humor. Pese a que la exentrenadora de vóley se mostró renuente a pararse en el centro del escenario, al final acabó aceptando ante la insistencia de Eva y la emoción del público, que la abrazó con aplausos y arengas.

    En medio del jolgorio, ambas se enfundaron en un fuerte abrazo y se dieron un beso en la mejilla. La intérprete ‘Inga’ aprovechó el momento para hacer una dedicatoria especial: "Un placer tenerte conmigo, muchas gracias. Mi suerte ha cambiado a tu lado", expresó con emoción. Natalia, sin tomar el micrófono, respondió con un gesto cómplice y se retiró rápidamente entre risas, luciendo su polera de staff y dejando una última broma al tocar el teclado.

    Eva Ayllón sorprende a asistentes al subir a Natalia Málaga a escenario y dedicarle un mensaje especial: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

