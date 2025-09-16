Eva Ayllón sorprende a asistentes al subir a Natalia Málaga a escenario y dedicarle un mensaje especial: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

Luego de no hacer caso a los rumores de una posible relación, Eva Ayllón y Natalia Málaga protagonizaron un especial momento durante concierto, que fue aplaudido por el público asistente.

La criolla Eva Ayllón llamó la atención del público al presentar a una invitada especial en el escenario, Natalia Málaga, a quien no dudó en dedicarle unas palabras que sorprendió al público asistente: "Mi suerte ha cambiado a tu lado", manifestó la famosa artista, mientras se escuchaba los aplausos del público.

Lejos de molestarse por los muchos rumores que las relacionan sentimentalmente, la cantante y la exvoleybolista muestran una amistad fuerte y sólida. Es más, en medio de la polémica que incluye a su hijo mayor, Ayllón no dudó en mostrar su agradecimiento de manera pública a Málaga, quien trabaja con ella como mánager. El gesto fue recibido de manera tímida, pero significativa por la deportista.

Eva Ayllón sorprendió al subir al escenario a Natalia Málaga y dedicarle tierno mensaje

Todo sucedió cuando Eva Ayllón, antes de empezar su interpretación, llamó al escenario a Natalia, a quien le agradeció su apoyo en todo momento. "A la que no le gusta que le digan mánager: ¡Natalia Málaga!", exclamó con humor. Pese a que la exentrenadora de vóley se mostró renuente a pararse en el centro del escenario, al final acabó aceptando ante la insistencia de Eva y la emoción del público, que la abrazó con aplausos y arengas.