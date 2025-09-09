Wapa.pe
Corte de agua en Lima martes 9 de septiembre: Sedapal suspenderá el servicio en 6 distritos hasta 12 horas

Esposa del hijo de Eva Ayllón NO RETROCEDE en proceso contra Natalia Málaga: Fiscal pide PRISIÓN para exvoleibolista

El conflicto legal entre Natalia Málaga y la esposa de Francisco García Ayllón, sigue escalando. El fiscal solicita un año de prisión efectiva para la exvoleibolista.

    Esposa del hijo de Eva Ayllón NO RETROCEDE en proceso contra Natalia Málaga: Fiscal pide PRISIÓN para exvoleibolista
    Nuera de Eva Ayllón sigue en batalla legal contra Natalia Málaga | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram
    Esposa del hijo de Eva Ayllón NO RETROCEDE en proceso contra Natalia Málaga: Fiscal pide PRISIÓN para exvoleibolista

    El lío entre Natalia Málaga y el hijo de Eva Ayllón continúa. Jessyca Zegarra, la esposa de Francisco García Ayllón, no se detiene en su lucha legal contra la exvoleibolista y el fiscal estaría pidiendo prisión para la figura deportiva.

    En la reciente edición del programa 'Amor y fuego' se emitió el documento de Fiscalía donde se pide "01 año de pena efectiva y con una multa de 30 días, que equivale a S/255 a favor del tesoro público", se puede leer como pedido de la pena concreta que debería imponérsele a Natalia Málaga por el delito contra el patrimonio en la modalidad de daños.

    Luego de que Málaga se refiriera a los daños ocasionados en el auto del que fue acusada por el hijo de Eva Ayllón y su pareja, se dio a conocer que Jessyca Zegarra no retrocedería. Lejos de creer en la versión de Málaga, quien negó haber hecho esto de forma intencional y al haberse archivado la denuncia en su contra, se dio a conocer que, si bien no se validaron los daños del auto de Francisco, sí se hizo con el vehículo de la nuera de la cantante criolla y esta seguirá con el proceso.

    "Avocándose al conocimiento del proceso, la señora Juez Penal que suscribe; en los seguidos contra Natalia Málaga Dibos por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio- Daños en agravio de Jessyca Patricia Zegarra Torres, previsto y sancionado en el artículo 205 del Código Penal; la acusada es reo libre y tiene como domicilio real debidamente inscrito ante el Reniec; en la cual deben de dirigirse las notificaciones para su concurrencia al juicio", se lee en el documento donde se cita a una nueva audiencia este 30 de septiembre.

    El Fiscal estaría exigiendo un año de prisión efectiva para Natalia Málaga y a fines de septiembre se realizaría la audiencia para determinar qué sanción se le pondría a la exdeportista. "La pena concreta que se les debe imponer a la acusada por el delito contra el patrimonio en la modalidad de daños es de un año de pena efectiva con una multa de 30 días que equivale a S/255 soles a favor del tesoro público", sostienen.

    Natalia Málaga negó causar daños al automóvil del hijo de Eva

    La polémica entre Natalia Málaga y Francisco García, hijo de Eva Ayllón, volvió a ser tema de conversación luego de que la exvoleibolista decidiera dar su versión frente a cámaras. La entrenadora apareció en el set de Magaly Medina y se refirió al caso que la involucraba en presuntos daños contra el automóvil de García.

    Durante la entrevista, Málaga descartó haber tenido intención de dañar el vehículo y cuestionó los comentarios que circularon en su contra. “Me tropecé, fue casual. Hasta yo tengo rayones en mi carro. No es cierto que haya hecho lo que me acusan”, afirmó, mientras mostraba los documentos que respaldaban el archivamiento parcial del proceso.

    La exjugadora también arremetió contra el hijo de Eva Ayllón, asegurando que hubo manipulación de información para perjudicarla. “Ha cometido muchas infidencias que a mí me decepcionan. Esa grabación que presentaron está manipulada. No había pruebas y por eso archivaron el caso”, añadió con evidente molestia.

    Esposa del hijo de Eva Ayllón NO RETROCEDE en proceso contra Natalia Málaga: Fiscal pide PRISIÓN para exvoleibolista
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

