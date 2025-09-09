Wapa.pe
Hugo García mostró su respaldo a Isabella Ladera en redes. Sus interacciones han alimentado rumores sobre un posible romance entre ambos.

    Isabella Ladera enfrenta un complicado episodio tras la filtración de un video íntimo con su expareja, el cantante colombiano Beéle. El escándalo generó un sinfín de reacciones en redes sociales, pero también le valió mensajes de respaldo de figuras públicas. Entre ellos destacó el apoyo de Hugo García, quien no dudó en solidarizarse con la influencer venezolana.

    Hugo García envía mensaje de apoyo a Isabella Ladera tras polémica filtración

    La vida de Isabella Ladera dio un giro inesperado luego de que se filtrara en redes sociales un video íntimo con una expareja, hecho que ha desatado una ola de comentarios en su contra. Frente a esta situación, la influencer venezolana decidió pronunciarse públicamente y compartió un comunicado en el que expresó su pesar por lo ocurrido, pero también su decisión de mantenerse firme y seguir adelante.

    Entre las numerosas muestras de respaldo que recibió, una destacó por encima del resto: la de Hugo García. El exintegrante de ‘Esto es guerra’ dejó un mensaje en la publicación de Ladera que rápidamente generó repercusión entre los usuarios.

    “No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea”, escribió el modelo, dejando en claro su respaldo incondicional en medio del difícil momento de la venezolana.

    Los rumores sobre un posible romance entre ambos han crecido en las últimas semanas, aunque ni Hugo ni Isabella han confirmado una relación sentimental. Pese a ello, sus interacciones en redes sociales han avivado la curiosidad de sus seguidores.

    Hugo García sabía de video íntimo de Isabella Ladera

    Isabella Ladera volvió a pronunciarse sobre la polémica filtración de su video íntimo con Beéle y sorprendió al contar que desde hace semanas ya estaba advertida de lo que podía suceder. Según relató, el 9 de julio recibió un mensaje en el que le advirtieron de la posible difusión del material, lo que la llevó a informar de inmediato a su entorno más cercano.

    “A mí se me puso en alerta en julio 9 de que esto pasaría”, señaló la influencer al mostrar una captura de pantalla donde se lee: “Hermana, alguien te quiere rayar con un video”. Junto a ese mensaje, también recibió parte del material en cuestión, confirmando que se trataba de un contenido delicado.

    Ante este panorama, Ladera decidió compartir la información con su familia y con Hugo García, figura con la que se le ha relacionado sentimentalmente en las últimas semanas. “Senté a mi mamá y le conté lo que estaba pasando, a ella, a mi familia y a Hugo”, escribió en una publicación donde aparece conversando con su madre, dejando claro que el modelo también conocía la situación.

    La influencer ratificó, además, que tomará medidas legales contra Beéle, a quien responsabiliza de la difusión del video que hoy la tiene en medio de una gran controversia pública.

