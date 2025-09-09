Melissa Paredes y su hija Mía regresaron de Panamá y fueron recibidas por Anthony Aranda, quien les preparó una emotiva sorpresa con flores y globos.

Melissa Paredes y su hija Mía regresaron de Panamá y fueron recibidas con un tierno detalle preparado por Anthony Aranda en casa. El bailarín organizó una sorpresa llena de flores y globos, demostrando lo mucho que las había extrañado. El momento no solo emocionó a la conductora, sino que también generó reacciones por la inesperada forma en que la pequeña saludó a Aranda. La escena rápidamente se viralizó en redes sociales.

Anthony Aranda sorprende a Melissa Paredes y su hija con tierno gesto

Melissa Paredes y su hija Mía regresaron de Panamá y fueron recibidas por Anthony Aranda con una tierna sorpresa. El bailarín esperó a su pareja y su hija en casa con flores y globos, demostrando lo mucho que las extrañó en su corta ausencia.

"Ya están por llegar mis preciosuras, tienen su movilidad y todo, como están de embajadoras, pero yo las estoy esperando aquí en casita con una sorpresa", comentó el bailarín mostrando el tierno detalle que preparó para su esposa y su hija.

Al recibirlas, ambas se sorprendieron y la pequeña demostró el vínculo que tiene con Aranda. En el video, muchos usuarios señalaron escuchar que la engreída de Melissa habría saludado a Anthony como "Hola, papito". Sin embargo, en los comentarios se reveló que habría dicho “Hola ‘Cazito’”, refiriéndose a su mascota, pero esto no significó menos para los seguidores de la pareja, quienes resaltaron la bonita relación que tendrían.

Las palabras de la niña causaron reacciones en redes sociales, pues los cibernautas se conmovieron al ver que Aranda se habría ganado el corazón de la hija de Melissa con Rodrigo Cuba.

"Le dijo 'hola, papito'", "Qué linda", "Le dio el anillo, le dio la boda y ahora le da estabilidad a ella y a Mía, al final cada quien está donde pertenece", "¿Le dijo 'Hola, papito’?", se lee en uno de los mensajes que fue aclarado más tarde por otros seguidores: "Se lo dijo al perrito", "Ja ja ja, Caz, se llama el perrito, dijo 'Hola Cazito'", "Yo escuché 'Hola Jacinto'", dicen algunos de los comentarios aclarando lo que habría dicho la niña.

Melissa Paredes habla sobre planes de maternidad junto a Anthony Aranda

Melissa Paredes atraviesa una etapa de estabilidad emocional y profesional junto a Anthony Aranda, con quien comparte no solo una relación sentimental, sino también el crecimiento de su academia de baile. La actriz reveló que, pese a las constantes especulaciones, no está embarazada, aunque no descarta que muy pronto eso pueda cambiar.

“Nos va superbién, estamos felices y nuestra empresa (academia de baile) crece cada día más. Además, es bonita la estabilidad que tenemos… Me da risa porque siempre me embarazan, ya debería llevar cuatro años embarazada y cuatro años de relación (risas)”, comentó en entrevista con el diario Trome.

Consultada sobre la posibilidad de convertirse en madre nuevamente, Melissa fue clara en afirmar que el tema está en sus planes y que pronto dará ese paso junto a su pareja: