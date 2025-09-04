Melissa Paredes reaccionó con molestia al recordar a Ethel Pozo, reabriendo tensiones pasadas. Su comentario destacó la desigualdad de trato entre hombres y mujeres.

La presencia de Melissa Paredes en ‘Amor y Fuego’ se convirtió en el centro de la atención por un inesperado giro en plena transmisión. Al ser mencionada Ethel Pozo, la actriz dejó ver su molestia y lanzó un comentario que no pasó desapercibido. Sus palabras reabrieron la discusión sobre viejas tensiones con su excompañera de ‘América Hoy’.

Melissa Paredes y su reacción al hablar de Ethel Pozo

La más reciente visita de Melissa Paredes a 'Amor y Fuego' no solo sirvió para hablar de su nuevo proyecto teatral junto a Julián Zucchi, sino que también abrió paso a un momento inesperado que generó revuelo en redes.

Todo ocurrió cuando Rodrigo González y Gigi Mitre proyectaron en pantalla una foto de Ethel Pozo, lo que desató un visible malestar en la actriz. Con un gesto serio, Melissa cuestionó: “¿Por qué ponen esta foto?”, dejando clara su incomodidad ante la situación. Acto seguido, explicó lo que sintió al ver la imagen: “No sé… yo vi esa foto llorando y me produjo… eso es como una… como molestia”.

Lejos de quedarse callada, Paredes aprovechó el momento para criticar lo que considera un trato desigual de parte de su excompañera. “Si una mujer hace algo indebido o malo, como quieras llamarlo es como que: 'Ay no, ahí nomás', pero si es un hombre que lo hace: 'Es mi amigo, lo perdono, él tendrá sus razones'”, afirmó.

Finalmente, fue aún más enfática al subrayar la falta de equidad. “Me molesta eso, hombre o mujer somos iguales, la fregamos todos, pero no te da derecho a que si es mujer: 'Ay, ahí nomás, gracias, chao, despedida y si es hombre es como: 'Es mi amigo, siempre va a ser mi amigo', no pues”, sentenció recordando cómo fue el trato que ella recibió tras protagonizar un ampay y cómo recibieron a Christian Domínguez, quien también fue ampayado.

Melissa Paredes habla de su vínculo con Rodrigo Cuba y Ale Venturo

Durante la reciente entrevista, Melissa Paredes fue consultada sobre la relación que mantiene con Rodrigo Cuba y su actual pareja, Ale Venturo. La actriz decidió responder con apertura y dejó en claro cuál es su principal prioridad.

“Es el papá de mi hija, va a ser el papá de mi hija toda la vida, tenemos una hija maravillosa, como le digo a él: ‘Tenemos que trabajar en pro de nuestra hija’. En eso estamos”, explicó.

No obstante, también reconoció que la cercanía con Ale Venturo es casi inexistente y que prefiere manejar ciertos aspectos con discreción.