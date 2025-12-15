Susana Alvarado celebró sus 28 años el 7 de diciembre junto a sus personas favoritas, luciendo un vestido blanco, que ahora tiene un costo de S/69, y se robó todas las miradas.

Susana Alvarado sorprende con vestido de corset en su cumpleaños, ¡y es súper asequible! | Composición Wapa

Susana Alvarado sorprende con vestido de corset en su cumpleaños, ¡y es súper asequible! | Composición Wapa

Susana Alvarado, integrante de 'Corazón Serrano', celebró sus 28 años el 7 de diciembre, sorprendida por un gesto romántico de su pareja, el conductor Paco Bazán. Una semana después, compartió en sus redes un carrete de fotos mostrando cómo festejó rodeada de sus seres queridos.

Su look de celebración, elegante y cautivador, encendió las redes y dejó a sus seguidores fascinados. Conozcamos todos los detalles de su estilo y elección de vestuario.

Susana Alvarado luce espectacular en su cumpleaños con un vestido de corset

Tras celebrar su cumpleaños, Susana Alvarado cautivó a sus seguidores al compartir once fotografías donde mostró un look fresco, romántico y lleno de estilo. La cantante lució un vestido celeste con corte en V en el cuello, tela broderie, abertura decorativa al frente y cierre en la espalda, que resaltó su figura y su elegancia.

Con un ambiente romántico y lleno de luz natural, Susana irradió su lado más chic y sofisticado. Este diseño veraniego pertenece a la marca Topitop, llamado Vestido Mujer Nathaly Celeste Bell, cuyo precio original era de S/139, pero ahora está disponible por solo S/69.95, convirtiéndose en una opción accesible y encantadora para sus seguidores.

Usuarios reaccionan al look de Susana Alvarado en su cumpleaños

Con su estilo auténtico y también coquette, Susana Alvarado ha sorprendido nuevamente con un look veraniego y romántico. Antes se le ha visto luciendo vestidos del mismo estilo; recordemos el vestido que llevó en la primera cita con Paco, donde también apostó por un corte fresco y elegante, dejando a miles de sus seguidores encantados.