Susana Alvarado celebra su cumpleaños con un romántico vestido con corset que no supera los S/69Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Susana Alvarado, integrante de 'Corazón Serrano', celebró sus 28 años el 7 de diciembre, sorprendida por un gesto romántico de su pareja, el conductor Paco Bazán. Una semana después, compartió en sus redes un carrete de fotos mostrando cómo festejó rodeada de sus seres queridos.
Su look de celebración, elegante y cautivador, encendió las redes y dejó a sus seguidores fascinados. Conozcamos todos los detalles de su estilo y elección de vestuario.
Susana Alvarado luce espectacular en su cumpleaños con un vestido de corset
Tras celebrar su cumpleaños, Susana Alvarado cautivó a sus seguidores al compartir once fotografías donde mostró un look fresco, romántico y lleno de estilo. La cantante lució un vestido celeste con corte en V en el cuello, tela broderie, abertura decorativa al frente y cierre en la espalda, que resaltó su figura y su elegancia.
Con un ambiente romántico y lleno de luz natural, Susana irradió su lado más chic y sofisticado. Este diseño veraniego pertenece a la marca Topitop, llamado Vestido Mujer Nathaly Celeste Bell, cuyo precio original era de S/139, pero ahora está disponible por solo S/69.95, convirtiéndose en una opción accesible y encantadora para sus seguidores.
Usuarios reaccionan al look de Susana Alvarado en su cumpleaños
Con su estilo auténtico y también coquette, Susana Alvarado ha sorprendido nuevamente con un look veraniego y romántico. Antes se le ha visto luciendo vestidos del mismo estilo; recordemos el vestido que llevó en la primera cita con Paco, donde también apostó por un corte fresco y elegante, dejando a miles de sus seguidores encantados.
Esta vez, los comentarios elogiaron su estilo, desde "Hermosa", "Bella como siempre hermosa Norteña", "Nuestra reina cumpleañera". Sin embargo, otros usuarios centraron la atención en su vestido, señalando que, por su forma y volumen, podría parecer que está embarazada.