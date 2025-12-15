Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Natalia Salas enciende las alarmas ante malas noticias sobre su salud en medio de su tratamiento

Susana Alvarado celebra su cumpleaños con un romántico vestido con corset que no supera los S/69

Susana Alvarado celebró sus 28 años el 7 de diciembre junto a sus personas favoritas, luciendo un vestido blanco, que ahora tiene un costo de S/69, y se robó todas las miradas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Susana Alvarado celebra su cumpleaños con un romántico vestido con corset que no supera los S/69
    Susana Alvarado sorprende con vestido de corset en su cumpleaños, ¡y es súper asequible! | Composición Wapa
    Susana Alvarado celebra su cumpleaños con un romántico vestido con corset que no supera los S/69

    Susana Alvarado, integrante de 'Corazón Serrano', celebró sus 28 años el 7 de diciembre, sorprendida por un gesto romántico de su pareja, el conductor Paco Bazán. Una semana después, compartió en sus redes un carrete de fotos mostrando cómo festejó rodeada de sus seres queridos.

    Su look de celebración, elegante y cautivador, encendió las redes y dejó a sus seguidores fascinados. Conozcamos todos los detalles de su estilo y elección de vestuario.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Brunella Horna apuesta por el color más trendy para su look de cena previa a Navidad 2025

    Susana Alvarado luce espectacular en su cumpleaños con un vestido de corset

    Tras celebrar su cumpleaños, Susana Alvarado cautivó a sus seguidores al compartir once fotografías donde mostró un look fresco, romántico y lleno de estilo. La cantante lució un vestido celeste con corte en V en el cuello, tela broderie, abertura decorativa al frente y cierre en la espalda, que resaltó su figura y su elegancia.

    wapa.pe

    Con un ambiente romántico y lleno de luz natural, Susana irradió su lado más chic y sofisticado. Este diseño veraniego pertenece a la marca Topitop, llamado Vestido Mujer Nathaly Celeste Bell, cuyo precio original era de S/139, pero ahora está disponible por solo S/69.95, convirtiéndose en una opción accesible y encantadora para sus seguidores.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Ethel Pozo deslumbra con su melena voluminosa y look renovado a pocos días de Navidad

    Usuarios reaccionan al look de Susana Alvarado en su cumpleaños

    Con su estilo auténtico y también coquette, Susana Alvarado ha sorprendido nuevamente con un look veraniego y romántico. Antes se le ha visto luciendo vestidos del mismo estilo; recordemos el vestido que llevó en la primera cita con Paco, donde también apostó por un corte fresco y elegante, dejando a miles de sus seguidores encantados.

    wapa.pe

    Esta vez, los comentarios elogiaron su estilo, desde "Hermosa", "Bella como siempre hermosa Norteña", "Nuestra reina cumpleañera". Sin embargo, otros usuarios centraron la atención en su vestido, señalando que, por su forma y volumen, podría parecer que está embarazada.

    SOBRE EL AUTOR:
    Susana Alvarado celebra su cumpleaños con un romántico vestido con corset que no supera los S/69
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Susana Alvarado celebra su cumpleaños con un romántico vestido con corset que no supera los S/69

    Alfombra roja de los Premios Grammy 2023: Top 5 de los mejores looks invadidos de glamour

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;