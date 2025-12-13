Wapa.pe
Ethel Pozo deslumbra con su melena voluminosa y look renovado a pocos días de Navidad

Ethel Pozo sorprende con su melena más voluminosa y fresca; un cambio de look que sus seguidores aman justo antes de Navidad.

    Ethel Pozo vuelve a sorprender a sus seguidores, a pocos días de la Navidad y del inicio del 2026. La conductora de TV apostó por un look fresco y voluminoso, incorporando extensiones que aportan cuerpo y estilo a su melena.

    A través de Instagram, compartió su cambio de look, que no pasó desapercibido: sus fans rápidamente elogiaron la renovación y la frescura que refleja su nuevo estilo.

    Ethel Pozo y su melena voluminosa a pocos días de Navidad y Año Nuevo 2026

    Para aportar volumen, frescura, movimiento y color, Ethel Pozo vuelve a apostar por las extensiones. La hija de Gisela Valcárcel ha explicado en varias ocasiones que, de forma genética, su cabello es fino y escaso, por lo que utiliza extensiones para lograr mayor largo y densidad, incluso mostrando el proceso en vivo en “América Hoy”.

    A pocos días de las fiestas, la conductora quiso compartir con sus seguidores su nuevo look. En un video publicado, escribió: “Me renové con las Extensiones Ninfas! Hoy viví una experiencia increíble en Alter Ego junto a @paulopassani, quien me dio este look lleno de luz, movimiento y naturalidad”. Apostó por un rubio con mechas balayage y ondas suaves, logrando un estilo fresco y elegante.

    Cuidado de tus extensiones: suaves, brillantes y top

    • Primero, hidrátalas profundamente, usando mascarillas y acondicionadores sin sulfatos para mantenerlas suaves y manejables.
    • Segundo, cepíllalas con delicadeza, preferiblemente con un peine de cerdas suaves o un cepillo especial para extensiones, evitando tirones que puedan soltarlas.
    • Tercero, sécalas correctamente, retirando el exceso de agua con una toalla y usando secador a temperatura media para no dañar las fibras.
    • Cuarto, evita calor excesivo, usando protectores térmicos antes de plancharlas o rizarlas.
    • Quinto, duerme con ellas protegidas, haciendo una trenza suelta o usando una funda de satén para prevenir enredos y frizz durante la noche. Con estos cuidados, tus extensiones se mantendrán brillantes, sedosas y en perfecto estado, permitiéndote disfrutar de un look espectacular por mucho más tiempo.
