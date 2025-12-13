Ethel Pozo sorprende con su melena más voluminosa y fresca; un cambio de look que sus seguidores aman justo antes de Navidad.

Ethel Pozo sorprende con un cambio de look y melena voluminosa antes de la fiestas.

Ethel Pozo sorprende con un cambio de look y melena voluminosa antes de la fiestas.

Ethel Pozo vuelve a sorprender a sus seguidores, a pocos días de la Navidad y del inicio del 2026. La conductora de TV apostó por un look fresco y voluminoso, incorporando extensiones que aportan cuerpo y estilo a su melena.

A través de Instagram, compartió su cambio de look, que no pasó desapercibido: sus fans rápidamente elogiaron la renovación y la frescura que refleja su nuevo estilo.

Ethel Pozo y su melena voluminosa a pocos días de Navidad y Año Nuevo 2026

Para aportar volumen, frescura, movimiento y color, Ethel Pozo vuelve a apostar por las extensiones. La hija de Gisela Valcárcel ha explicado en varias ocasiones que, de forma genética, su cabello es fino y escaso, por lo que utiliza extensiones para lograr mayor largo y densidad, incluso mostrando el proceso en vivo en “América Hoy”.

A pocos días de las fiestas, la conductora quiso compartir con sus seguidores su nuevo look. En un video publicado, escribió: “Me renové con las Extensiones Ninfas! Hoy viví una experiencia increíble en Alter Ego junto a @paulopassani, quien me dio este look lleno de luz, movimiento y naturalidad”. Apostó por un rubio con mechas balayage y ondas suaves, logrando un estilo fresco y elegante.

Cuidado de tus extensiones: suaves, brillantes y top