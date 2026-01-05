Temblor en Perú hoy, lunes 5 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentroÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Un sismo de magnitud 3.6 se registró a las 05:17 a.m., a 32 km al noroeste de Huayhuahuasi, Espinar, Cusco. El temblor de hoy, lunes 5 de enero de 2026, tuvo una profundidad de 9 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.
LEER MÁS: DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios
¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?
- Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
- Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
- Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
- Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
- Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
- Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.
TAMBIÉN LEER: Bajada de Reyes en Perú: ¿El martes 6 de enero será feriado o día no laborable? Esto informa El Peruano
¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?
A continuación, te presentamos la lista actualizada de números de emergencia en Perú:
- Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 01 411 8000 (opción 6)
- Denuncias por violencia familiar: 100
- Central policial: 105
- Información COVID-19 – EsSalud: 107
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas de salud en general): 113
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Bomberos: 116
- Cruz Roja Peruana: 01 266 0481