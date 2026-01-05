Un sismo de magnitud 3.6 se registró a las 05:17 a.m., a 32 km al noroeste de Huayhuahuasi, Espinar, Cusco. El temblor de hoy, lunes 5 de enero de 2026, tuvo una profundidad de 9 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.