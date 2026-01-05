Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

Temblor en Perú hoy, lunes 5 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro

El sismo de hoy, lunes 5 de enero de 2026, se registró a 32 km al noroeste de Huayhuahuasi, Espinar, Cusco, con una profundidad de 9 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Temblor en Perú hoy, lunes 5 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro
    Temblor en Perú hoy, lunes 5 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro.
    Temblor en Perú hoy, lunes 5 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro

    Un sismo de magnitud 3.6 se registró a las 05:17 a.m., a 32 km al noroeste de Huayhuahuasi, Espinar, Cusco. El temblor de hoy, lunes 5 de enero de 2026, tuvo una profundidad de 9 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.

    wapa.pe
    wapa.pe

    LEER MÁS: DNI electrónico GRATIS desde este 6 de enero durante todo el mes: conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

    ¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

    • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
    • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
    • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
    • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
    • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
    • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Bajada de Reyes en Perú: ¿El martes 6 de enero será feriado o día no laborable? Esto informa El Peruano

    ¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?

    A continuación, te presentamos la lista actualizada de números de emergencia en Perú:

    • Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 01 411 8000 (opción 6)
    • Denuncias por violencia familiar: 100
    • Central policial: 105
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas de salud en general): 113
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Bomberos: 116
    • Cruz Roja Peruana: 01 266 0481
    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor en Perú hoy, lunes 5 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026: Ellos son los beneficiarios

    Vidente peruana que acertó con caída de Nicolás Maduro anuncia días duros para Venezuela: "Gente que llora a sus muertos"

    Academia IPD abre preinscripciones 2026: LINK OFICIAL para talleres deportivos de verano gratuitos

    Marina de Guerra inicia convocatoria al Servicio Militar Voluntario 2026: conoce los beneficios y cómo postular

    Gobierno detalla nueva pensión mínima de S/ 1.000 y los requisitos para acceder en 2026

    Lo más vistos en Ocio

    ¡Sin agua en Año Nuevo! Sedapal confirma corte de agua este 30 y 31 de diciembre: horarios y distritos afectados

    Usuarios critican al IPD por celebrar la medalla de bronce de Stefano Peschiera: "La victoria es solo de él"

    Delincuentes abren cuenta de Yape a nombre de mujer con cáncer para extorsiones

    Temblor en Perú hoy, sábado 3 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro

    Descubren la papelera oculta de WhatsApp: así puedes recuperar tus chats y fotos eliminadas en minutos

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;